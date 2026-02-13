Final de poveste pentru un brand care a dat ora exactă în SUA în ultimii 90 de ani

Institutul american de sondare a opiniei publice Gallup a anunțat că va înceta să mai măsoare popularitatea președinților Statelor Unite, punând capăt uneia dintre cele mai longevive serii de cercetare din domeniul politicii americane.

Decizia marchează finalul unei practici începute în anii 1930, când institutul a început să monitorizeze constant nivelul de aprobare publică al liderilor de la Casa Albă. Timp de aproape nouă decenii, aceste sondaje au fost considerate un indicator important al climatului politic din Statele Unite.

Informația a fost relatată de publicația americană The Hill și preluată de agenția AFP.

Anunțul vine într-un moment sensibil din punct de vedere politic, în care președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri institutele de sondare a opiniei publice, acuzându-le că publică rezultate manipulate.

Luna trecută, Trump a afirmat pe platforma sa Truth Social că „sondajele false şi frauduloase” ar trebui să constituie „o infracţiune penală”.

Declarațiile sale au alimentat dezbaterea publică privind credibilitatea sondajelor de opinie și rolul acestora în viața politică americană.

Întrebată de publicația The Hill dacă administrația americană a avut vreo influență asupra acestei decizii, conducerea Gallup a respins orice legătură politică.

Un purtător de cuvânt al institutului a explicat că este vorba despre o schimbare strategică legată de direcția cercetării.

„Angajamentul nostru este să desfăşurăm cercetări riguroase din punct de vedere metodologic, pe termen lung, cu privire la probleme şi condiţii care modelează viaţa oamenilor”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Reprezentanții institutului nu au oferit alte detalii privind viitoarele programe de cercetare sau eventualele proiecte care vor înlocui sondajele de popularitate prezidențială.

Gallup nu a răspuns imediat solicitărilor agenției AFP pentru comentarii suplimentare.

Măsurarea popularității președinților americani a devenit una dintre cele mai cunoscute activități ale Gallup, fiind utilizată frecvent de presă, analiști politici și mediul academic.

Aceste sondaje au documentat evoluția încrederii publice în liderii Statelor Unite de-a lungul unor perioade istorice importante, inclusiv în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, al Războiului Rece, al crizelor economice și al conflictelor militare recente.

Indicatorul de aprobare prezidențială a fost folosit adesea ca barometru al stabilității politice și al performanței administrațiilor americane.

Ultimele studii realizate de Gallup indică o scădere constantă a popularității președintelui Donald Trump de la începutul celui de-al doilea mandat.

Potrivit datelor institutului, nivelul de aprobare a coborât de la 47% la momentul învestirii în funcție la 36% în decembrie 2025.

Aceste cifre reprezintă ultimele rezultate publicate de Gallup în cadrul seriei de sondaje privind popularitatea președinților americani.

Decizia Gallup este considerată de analiști drept un moment simbolic pentru industria sondajelor de opinie, deoarece institutul a fost unul dintre pionierii cercetării sociologice moderne în Statele Unite.

În ultimii ani, industria sondajelor s-a confruntat cu provocări legate de scăderea ratei de răspuns a populației, schimbările tehnologice și creșterea polarizării politice.

În acest context, mutarea Gallup reflectă transformările mai largi ale modului în care este analizată opinia publică în societatea contemporană.