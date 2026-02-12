Scandalul Epstein - Mandelson i-a fost fatal secretarului cabinetului Starmer. Decizia a fost luată azi

Chris Wormald, secretarul cabinetului Stramer, a fost îndepărtat din funcție în urma uriașului scandal Epstein. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Guvernului din Marea Britanie, conform AFP.

El se afla în funcție din decembrie 2024, iar plecarea sa s-a făcut de comun acord, după cum au afirmat oficialii Executivului de la Londra.

„Am convenit cu el că va demisiona astăzi din postul de secretar al cabinetului. Îi urez toate cele bune pentru viitor”, a declarat premierul Keir Starmer, citat în comunicat, care nu menţionează motivul plecării.

Plecare vine după cele ale altor doi colaboratori foarte apropiaţi ai premierului. Este vorba despre Morgan McSweeney, şeful său de cabinet, demisionat duminică, şi Tim Allan, directorul de comunicare, plecat din funcţie luni.

Ambele plecări au venit în urma scandalului din jurul deciziei prim-ministrului, de la sfârşitul anului 2024, de a-l numi pe Peter Mandelson ambasador la Washington. Iar asta în ciuda legăturilor trainice pe care acesta le avea cu pedofilul american Jeffrey Epstein, mort în închisoare în 2019, în condiții controversate

În calitate de secretar al cabinetului, lui Chris Wormald îi revenea responsabilitatea procesului de verificare prealabilă a numirii lui Peter Mandelson, chiar dacă preluase postul doar cu câteva zile înaintea numirii oficiale a ambasadorului.

Pe de altă parte, conform publicațiilor media din Insulă, Executivul de la Londra avea mai mulți membrii nemulţumiți de modul în care Wormald conducea reforma funcţiei publice pe care o dorea Guvernul laburist.

Până la numirea succesorului secretarului de cabinet, două femei - Catherine Little şi Antonia Romeo - îşi vor împărţi atribuţiile postului rămas vacant.

Potrivit informaţiilor de presă, Antonia Romeo ar fi favorită să fie numită secretar al cabinetului, devenind astfel prima femeie în acest post strategic şi prestigios în Regatul Unit.