International

Scandalul Epstein - Mandelson i-a fost fatal secretarului cabinetului Starmer. Decizia a fost luată azi

Comentează știrea
Scandalul Epstein - Mandelson i-a fost fatal secretarului cabinetului Starmer. Decizia a fost luată aziJeffrey Epstein. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Chris Wormald, secretarul cabinetului Stramer, a fost îndepărtat din funcție în urma uriașului scandal Epstein. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Guvernului din Marea Britanie, conform AFP. 

El se afla în funcție din decembrie 2024, iar plecarea sa s-a făcut de comun acord, după cum au afirmat oficialii Executivului de la Londra.

Scandalul Epstein - Mandelson i-a fost fatal secretarului cabinetului Starmer. Decizia a fost luată azi

„Am convenit cu el că va demisiona astăzi din postul de secretar al cabinetului. Îi urez toate cele bune pentru viitor”, a declarat premierul Keir Starmer, citat în comunicat, care nu menţionează motivul plecării.

Plecare vine după cele ale altor doi colaboratori foarte apropiaţi ai premierului. Este vorba despre Morgan McSweeney, şeful său de cabinet, demisionat duminică, şi Tim Allan, directorul de comunicare, plecat din funcţie luni.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  13 februarie 2026. Despre gladiatori
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  13 februarie 2026. Despre gladiatori
Migrația globală a marilor averi a atins un nivel record. Unde s-au mutat miliardarii lumii
Migrația globală a marilor averi a atins un nivel record. Unde s-au mutat miliardarii lumii

sursa: wikipedia

O responsabilitate pe care a ignorat-o

Ambele plecări au venit în urma scandalului din jurul deciziei prim-ministrului, de la sfârşitul anului 2024, de a-l numi pe Peter Mandelson ambasador la Washington. Iar asta în ciuda legăturilor trainice pe care acesta le avea cu pedofilul american Jeffrey Epstein, mort în închisoare în 2019, în condiții controversate

În calitate de secretar al cabinetului, lui Chris Wormald îi revenea responsabilitatea procesului de verificare prealabilă a numirii lui Peter Mandelson, chiar dacă preluase postul doar cu câteva zile înaintea numirii oficiale a ambasadorului.

Pe de altă parte, conform publicațiilor media din Insulă, Executivul de la Londra avea mai mulți membrii nemulţumiți de modul în care Wormald conducea reforma funcţiei publice pe care o dorea Guvernul laburist.

Cine îi ține locul

Până la numirea succesorului secretarului de cabinet, două femei - Catherine Little şi Antonia Romeo - îşi vor împărţi atribuţiile postului rămas vacant.

Potrivit informaţiilor de presă, Antonia Romeo ar fi favorită să fie numită secretar al cabinetului, devenind astfel prima femeie în acest post strategic şi prestigios în Regatul Unit.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:15 - Tragerea Loto, 12 februarie. Lovitură dată de un român care a investit 28 de lei și a câștigat 4,50 de milioane de eu...
21:05 - Nicușor Dan: Comisia Europeană va propune un regim unic pentru companii și măsuri pentru energie
20:58 - Scandalul Epstein - Mandelson i-a fost fatal secretarului cabinetului Starmer. Decizia a fost luată azi
20:50 - Șansele lui Bolojan de a prinde rotativa guvernamentală. Previziunile lui Tanczos Barna
20:38 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  13 februarie 2026. Despre gladiatori
20:30 - Cupa României. Universitatea Craiova - FCSB. Meci decisiv pentru calificarea în „sferturi”

HAI România!

Podcast și protest. Hai LIVE cu Turcescu
Podcast și protest. Hai LIVE cu Turcescu
Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Peiu, Turcescu, Mihaiu
Peiu, Turcescu, Mihaiu

Proiecte speciale