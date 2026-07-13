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Bărbat atacat de urs în județul Argeș. Victima a ajuns la spital

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Bărbat atacat de urs în județul Argeș. Victima a ajuns la spitalurs brun. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost rănit luni, după ce a fost atacat de un urs în apropierea Barajului Voina, din comuna Lerești, județul Argeș, potrivit ISU Argeș. Victima a suferit mai multe plăgi la un picior și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Bărbatul atacat de urs a supraviețuit

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, la locul incidentului a fost trimis un echipaj SMURD de prim ajutor calificat, care i-a acordat primele îngrijiri bărbatului atacat de urs.

La sosirea salvatorilor, bărbatul de 47 de ani era conștient și cooperant. Evaluarea medicală a arătat că prezenta răni provocate prin mușcătură de urs la nivelul pulpei și coapsei.

După stabilizarea stării sale, pacientul pe care l-a atacat ursul a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpulung, unde va fi supus unor investigații suplimentare și va primi tratamentul necesar.

La intervenție au participat și echipaje ale instituțiilor responsabile cu gestionarea situațiilor generate de prezența urșilor în apropierea zonelor frecventate de oameni, care au luat măsurile specifice pentru asigurarea siguranței în perimetru.

Ce să faci dacă întâlnești un urs

În contextul incidentului, reprezentanții ISU Argeș reamintesc populației câteva reguli esențiale în cazul întâlnirii cu un urs. Autoritățile recomandă evitarea zonelor în care animalul a fost semnalat și, dacă există un mesaj de avertizare, oamenii sunt sfătuiți să rămână în locuințe.

De asemenea, este important să fie păstrată o distanță cât mai mare față de animal, fără a încerca apropierea, hrănirea sau fotografierea acestuia. Totodată, proprietarii de gospodării sunt îndemnați să își protejeze animalele, însă fără a se expune unor riscuri suplimentare.

În ultimii ani, incidentele provocate de urși au devenit tot mai frecvente în mai multe județe montane din România, autoritățile atrăgând atenția că orice întâlnire cu un animal sălbatic trebuie tratată cu maximă prudență și raportată imediat prin numărul unic de urgență 112.

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