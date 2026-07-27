Din cuprinsul articolului Pompierii au scos din zona de pericol 15 butelii, dintre care cinci încărcate cu gaz

Un incendiu a izbucnit luni dimineață la o fabrică de prelucrare a lemnului din localitatea Susenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. Flăcările s-au manifestat la acoperișul unui atelier și au afectat o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bistrița-Năsăud.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere, o autospecială de lucru și salvare de la înălțime, un echipaj de prim ajutor SMURD și echipaje ale Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Prundu Bârgăului, Josenii Bârgăului și Livezile.

Intervenția s-a concentrat asupra limitării propagării incendiului și lichidării focarelor.

În timpul intervenției, pompierii au identificat 15 butelii, dintre care cinci încărcate cu gaz, aflate în incinta afectată de incendiu.

Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, toate buteliile au fost izolate și îndepărtate din zona în care se manifesta incendiul, fiind eliminate riscurile asociate acestora.