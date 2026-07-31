Din cuprinsul articolului Ce a anunțat Călin Georgescu

Primăria comunei Prejmer, județul Brașov, a transmis că nu a primit nicio solicitare oficială și nicio informare din partea lui Călin Georgescu sau a echipei sale, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a anunțat că va vizita, sâmbătă, 2 august, târgul țărănesc din Lunca Câlnicului.

Administrația locală a precizat că a aflat despre vizită exclusiv din mesajele publicate pe rețelele de socializare și că nu este implicată în organizarea acesteia.

„Până la acest moment, Primăria Comunei Prejmer nu a primit nicio solicitare oficială și nicio informare din partea domnului Călin Georgescu sau a echipei acestuia cu privire la prezența anunțată la târgul din Lunca Câlnicului. Informațiile deținute de instituție sunt cele comunicate public prin intermediul rețelelor de socializare. Primăria Comunei Prejmer nu este implicată în organizarea vizitei și nu a fost solicitată pentru asigurarea unui cadru oficial sau pentru organizarea unui eveniment în acest sens”, a transmis instituția.

Reprezentanții Primăriei au adăugat că, în acest moment, nu este programată nicio întâmpinare oficială din partea autorităților locale și că orice eventuală solicitare va fi analizată potrivit atribuțiilor legale.

Vizita a fost anunțată de Călin Georgescu printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care i-a îndemnat pe români să cumpere produse de la micii producători și să sprijine agricultura locală.

„Știu că trăim vremuri grele pentru toate familiile și pentru toate categoriile sociale. Tocmai de aceea, fiecare gest de solidaritate contează. Când mergem la târg, mergem să-i susținem pe cei care ne susțin! Agricultorii, ciobanii, apicultorii, meșteșugarii și ceilalți mici producători care vin la târg duc, la rândul lor, o luptă grea pentru a rezista și pentru a putea merge mai departe. Când cumpărăm de la ei, nu le facem un favor, ci păstrăm în viață o muncă de care avem cu toții nevoie”, a transmis acesta.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a afirmat că, în opinia sa, „în centrul oricărui târg sunt și trebuie să rămână oamenii care au semănat, au crescut, au făcut și au adus rodul muncii lor”, adăugând că fiecare cumpărătură făcută la târg contribuie la susținerea unei familii de producători.

În același mesaj, Georgescu a anunțat că va merge, înainte de participarea la Sfânta Liturghie, la târgul țărănesc organizat la intrarea în satul Lunca Câlnicului, unde sunt prezenți producători din județele Brașov, Covasna, Harghita, Argeș, Buzău și Prahova.

„Pe 2 august, înainte de Sfânta Liturghie, voi face o vizită personală la târgul țărănesc istoric organizat la intrarea în satul Lunca Câlnicului, județul Brașov, unde vin mici producători din Brașov, Covasna, Harghita, Argeș, Buzău și Prahova”, a scris acesta. În ultimele săptămâni, Călin Georgescu a participat și la alte târguri organizate în țară, inclusiv în județele Giurgiu și Argeș, iar unele dintre acestea ar fi fost regizate.