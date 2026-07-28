Podcastul difuzat marți, 28 iulie, de la ora 12:00, pe canalul Hai România, pornește de la o întrebare cu miză politică: „De ce îi este frică lui George Simion?”. Răspunsul anunțat de autorul emisiunii, jurnalistul Dan Andronic: influența lui Călin Georgescu.

Ediția EVZ promite dezvăluiri despre presupuse contacte politice între AUR și PNL, precum și despre strategia prin care cele două partide ar încerca să creeze impresia că pregătesc declanșarea alegerilor anticipate.

La discuție vor participa doi invitați, prezentați drept foarte bine informați cu privire la negocierile din ultimele zile.

Potrivit afirmațiilor lui Dan Andronic, legătura dintre AUR și PNL ar fi „reală și operativă”, iar punctul central al colaborării ar fi construirea unei presiuni publice în jurul scenariului alegerilor anticipate.

Autorul emisiunii susține că relația politică dintre Ilie Bolojan și George Simion ar fi intermediată cu sprijinul unui om de afaceri din Arad, apropiat de cercurile de influență din Oradea. În același timp, senatorul AUR Petrișor Peiu ar purta discuții frecvente cu Ilie Bolojan.

O altă întrebare ridicată înaintea emisiunii este dacă fostul candidat la președinție cunoaște presupusele manevre. Autorul podcastului consideră că Georgescu nu ar fi informat și că nu ar aproba o asemenea strategie.

În public, George Simion a continuat să își declare atașamentul față de Călin Georgescu. Într-o intervenție din luna iunie, liderul AUR afirma că Georgescu „trebuie să ocupe un rol de conducere în statul român” și susținea că i-a rămas alături în perioada de după alegerile prezidențiale.

Podcastul propune însă o altă interpretare: susținerea afișată de Simion ar fi conjuncturală și determinată de teama față de capacitatea lui Georgescu de a mobiliza electoratul suveranist.

Dan Andronic susține că George Simion ar fi înțeles forța politică a lui Călin Georgescu după conflictul public al acestuia cu Anca Alexandrescu și Realitatea Plus. Reacția unei părți a publicului ar fi demonstrat că Georgescu poate influența rapid atitudinea propriilor susținători, inclusiv față de instituții media considerate anterior apropiate.

George Simion cunoaște foarte bine volatilitatea publicului, experiența sa politică fiind legată de manifestații, proteste și mobilizări de stradă. Tocmai de aceea ar aprecia valoarea electorală a lui Călin Georgescu, care a depășit profilul unui lider de galerie și a dobândit, pentru susținătorii săi, imaginea unui „predicator al națiunii”.

Una dintre discuțiile emisiunii va fi dacă George Simion joacă în continuare cartea fidelității față de Georgescu, în timp ce, împreună cu un grup restrâns de colaboratori, ar urma propriile negocieri și calcule politice.

Rămâne de văzut ce informații noi vor prezenta invitații podcastului pentru a susține existența unei coordonări AUR–PNL și presupusa teamă a lui George Simion față de influența lui Călin Georgescu.

Nu ratați, astăzi, ora 12.00, o ediție fierbinte a podcastului Contrapunct, de pe canalul Hai România.