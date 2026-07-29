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Ucraina lovește infrastructura din Rusia. Depozite Wildberries și obiective industriale, afectate de atacuri cu drone

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Ucraina lovește infrastructura din Rusia. Depozite Wildberries și obiective industriale, afectate de atacuri cu droneRiazan / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Drone ucrainene au lovit miercuri mai multe obiective industriale din orașul rus Riazan, provocând incendii și determinând evacuarea unui depozit al retailerului online Wildberries, potrivit autorităților ruse și companiei. Atacurile vin în contextul intensificării loviturilor reciproce dintre Rusia și Ucraina asupra infrastructurii și logisticii din spatele frontului, potrivit agenției Reuters.

Guvernatorul regiunii Riazan, Pavel Malkov, a anunțat pe Telegram că mai multe facilități industriale au fost cuprinse de flăcări, iar șase persoane au solicitat asistență medicală.

Oficialul nu a precizat ce obiective au fost afectate, însă regiunea găzduiește o rafinărie de petrol, un important centru logistic și alte complexe industriale.

Wildberries: șapte depozite avariate în doar câteva zile

Compania Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, a confirmat evacuarea depozitului din Riazan și a transmis că, în ultimele zile, cel puțin șapte dintre depozitele sale au fost avariate în urma atacurilor.

Potrivit companiei și autorităților locale, aproximativ 10% din capacitatea totală de depozitare a Wildberries a fost distrusă. Situația a afectat activitatea platformei și a provocat pierderi pentru zeci de mii de mici comercianți care își vând produsele și serviciile prin intermediul acesteia.

Victime în Taganrog și Herson

Într-un incident separat, o femeie a murit, iar un bărbat a fost rănit după ce fragmente provenite dintr-o rachetă au lovit un bloc de locuințe din orașul Taganrog, situat pe malul Mării Azov. Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a precizat că orașul găzduiește mai multe facilități industriale și un terminal pentru exportul cerealelor.

Atac în Riazan, Rusia

Sursă foto: Caotură de ecran X.com

De cealaltă parte a frontului, autoritățile ucrainene au anunțat că un bărbat a fost ucis și alte trei persoane au fost rănite într-un atac cu drone lansat de Rusia asupra regiunii Herson.

Rusia anunță atacuri asupra unor nave din apropierea Odesei

Ministerul rus al Apărării a declarat că dronele sale au lovit două nave care transportau arme și echipamente militare în estul portului ucrainean Odesa.

În ultimele săptămâni, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile asupra navelor care operează în Marea Neagră și Marea Azov. Potrivit Reuters, aceste acțiuni au contribuit la reducerea fluxurilor de petrol și cereale din regiune, afectând transportul maritim.

Informațiile nu au putut fi verificate independent

Agenția Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent informațiile prezentate de părțile implicate.

Atât Rusia, cât și Ucraina susțin că nu vizează în mod deliberat civili în cadrul conflictului declanșat după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, începută în februarie 2022.

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