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Pavel Durov, audiat din nou în dosarul din Franța privind activitatea Telegram

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Pavel Durov, audiat din nou în dosarul din Franța privind activitatea TelegramPavel Durov. Sursă foto: instagram.com/durov/
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Din cuprinsul articolului

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a fost audiat miercuri timp de peste șase ore de judecătorii de instrucție de la Tribunalul Judiciar din Paris, în cadrul anchetei care vizează presupusa complicitate a platformei de mesagerie la fapte de criminalitate organizată. Potrivit AFP, la finalul audierii, avocații antreprenorului au susținut că dosarul nu conține probe care să confirme acuzațiile formulate împotriva acestuia.

Pavel Durov a fost audiat timp de peste șase ore la Paris

Fondatorul și directorul Telegram, Pavel Durov, s-a prezentat miercuri la Tribunalul Judiciar din Paris, unde a fost audiat de judecătorii de instrucție care instrumentează ancheta privind presupusa implicare a platformei în activități infracționale. La finalul interogatoriului, avocații acestuia au susținut că ancheta nu a adus până în prezent dovezi care să susțină acuzațiile.

„La aproape doi ani de la punerea sub acuzare a lui Pavel Durov, nu există încă niciun element care să demonstreze temeinicia acuzaţiilor”, au declarat avocaţii săi pentru sursa citată la finalul interogatoriului.

Aceștia au precizat că procedurile judiciare continuă.

„Au fost depuse recursuri în Franţa şi în faţa instanţelor europene”, au precizat avocaţii Christophe Ingrain, Robin Binsard şi Guillaume Martine.

Telegram

foto: flickr.com

Este al patrulea interogatoriu pentru Pavel Durov de la deschiderea anchetei

Pavel Durov, îmbrăcat în pantaloni, hanorac și adidași negri, a ajuns în jurul orei 10:00 la sediul instanței din Paris, potrivit unui jurnalist AFP aflat la fața locului.

Conform unei surse apropiate dosarului, aceasta a fost cea de-a patra audiere a antreprenorului după deschiderea anchetei în 2024 și după plasarea sa sub control judiciar.

Justiția franceză îl investighează pe miliardarul născut în Rusia, care deține cetățenia franceză și a Emiratelor Arabe Unite, pentru că nu ar fi luat măsuri suficiente împotriva utilizării ilegale a platformei Telegram, în special în ceea ce privește moderarea conținutului și cooperarea cu autoritățile judiciare.

Telegram susține că și-a respectat obligațiile față de autorități

În decembrie 2024, Pavel Durov le-a spus judecătorilor că nu a creat Telegram în 2013 împreună cu fratele său „pentru infractori”, însă a admis că numărul utilizatorilor implicați în activități ilegale, „o fracţiune minimă”, a crescut în timp.

După reținerea sa din august 2024 pe aeroportul Le Bourget, din apropierea Parisului, reprezentanții structurilor franceze de combatere a criminalității organizate au constatat o colaborare mai bună din partea platformei Telegram.

Compania respinge însă ideea că această schimbare i-ar fi fost impusă prin ancheta penală.

„Singurul lucru care s-a schimbat după reţinerea domnului Durov în Franţa este faptul că autorităţile franceze au început să-şi adreseze corect cererile judiciare către Telegram”, a asigurat platforma, miercuri, într-o declaraţie pentru AFP.

Parchetul din Paris desfășoară și alte anchete care vizează platforme online

Parchetul din Paris a deschis în ultimii ani mai multe investigații privind activitatea unor platforme digitale. Pe lângă Telegram, anchete sunt în desfășurare și în cazul platformei X, fostul Twitter, al serviciului de livestreaming Kick și al aplicației TikTok.

Pavel Durov și-a exprimat public sprijinul pentru Elon Musk, după deschiderea unei anchete judiciare care vizează platforma X. În aprilie, antreprenorul a afirmat că „Franţa lui Macron îşi pierde din legitimitate prin instrumentalizarea anchetelor penale pentru a reprima libertatea de exprimare şi viaţa privată”.

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