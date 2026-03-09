Atac armatei SUA în Pacific: șase morți într-o operațiune împotriva traficanților de droguri

Armata Statelor Unite a anunțat duminică că a desfășurat o operațiune militară în estul Oceanului Pacific, în urma căreia șase bărbați au fost uciși. Intervenția a vizat o ambarcațiune suspectată că ar fi fost implicată în traficul de droguri și face parte dintr-o serie de acțiuni intensificate de administrația americană împotriva rețelelor criminale transnaționale, potrivit AP.

Operațiunea a fost confirmată de Comandamentul Sudic al Statelor Unite, structura militară responsabilă pentru operațiunile din America Latină și zona Caraibelor. Oficialii militari au precizat că ținta atacului a fost o barcă mică, considerată suspectă, care naviga pe una dintre rutele frecvent utilizate de traficanții de droguri. În urma intervenției, ambarcațiunea a fost distrusă.

Autoritățile americane nu au prezentat însă dovezi publice care să confirme că nava transporta efectiv substanțe narcotice. În schimb, armata a publicat pe platforma X un videoclip în care se observă momentul în care o ambarcațiune mică este lovită și explodează pe mare.

Acțiunea de duminică se înscrie într-o campanie mai amplă lansată de administrația condusă de Donald Trump, care a ordonat intensificarea operațiunilor militare împotriva grupărilor implicate în traficul de droguri. De la începutul lunii septembrie, autoritățile americane au desfășurat peste 40 de intervenții similare în Oceanul Pacific de Est și în Marea Caraibelor.

Potrivit datelor prezentate de armata americană, bilanțul acestor operațiuni a ajuns la cel puțin 157 de persoane ucise. Washingtonul susține că țintele acestor misiuni sunt indivizi implicați în activități de trafic de droguri, descriși de administrația americană drept „narcoteroriști”.

Strategia este justificată de Casa Albă ca fiind o reacție la amploarea rețelelor de trafic care operează în regiune și care, potrivit autorităților americane, alimentează fluxul de droguri către Statele Unite. Totuși, criticii acestei politici spun că administrația nu a prezentat suficiente dovezi pentru a demonstra că toate persoanele vizate în aceste atacuri erau implicate direct în activități criminale.

În cadrul unei întâlniri recente cu lideri din America Latină, președintele Trump a susținut că Statele Unite se află într-un „conflict armat” cu marile carteluri ale drogurilor. El a cerut statelor din regiune să sprijine o strategie comună care ar putea include inclusiv intervenții militare împotriva acestor organizații.

Potrivit liderului de la Washington, grupările de crimă organizată care operează pe continentul american reprezintă o amenințare majoră pentru securitatea regională. În opinia sa, aceste rețele nu se limitează la traficul de droguri, ci sunt implicate și în alte activități ilegale, precum traficul de persoane, spălarea de bani sau contrabanda cu arme.

Propunerea administrației americane de a extinde cooperarea militară în lupta împotriva cartelurilor a generat însă reacții diferite în rândul statelor latino-americane, unele guverne exprimând rezerve față de utilizarea forței militare în combaterea criminalității transnaționale.