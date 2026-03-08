International

Regatul Unit evită implicarea directă în conflictul cu Iranul și respinge criticile lui Trump

Regatul Unit evită implicarea directă în conflictul cu Iranul și respinge criticile lui TrumpYvette Cooper / sursa foto: arhiva EVZ
Regatul Unit a transmis un mesaj clar privind independența deciziilor sale de politică externă, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat poziția inițială a guvernului britanic în contextul conflictului dintre SUA, Israel și Iran, potrivit publicației standard.co.uk.

Declarațiile au fost făcute de ministrul britanic de interne și responsabil pentru securitate, Yvette Cooper, care a afirmat că Londra nu își „subcontractează politica externă” și că relația cu Washingtonul nu înseamnă acord automat asupra tuturor deciziilor strategice.

Reacția vine după o serie de comentarii publice făcute de Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Regatul Unit subliniază autonomia deciziilor de politică externă

Yvette Cooper a declarat că relația dintre Regatul Unit și Statele Unite rămâne una importantă, însă aceasta nu implică o aliniere completă a pozițiilor în toate situațiile.

Potrivit oficialului britanic, guvernul de la Londra analizează fiecare situație de securitate în funcție de propriile interese și de cadrul legal internațional.

„Regatul Unit nu este întotdeauna de acord cu Statele Unite și nu își subcontractează politica externă”, a afirmat Yvette Cooper, potrivit relatărilor agențiilor de presă EFE și DPA.

Oficialul britanic nu a confirmat însă informația lansată de Donald Trump, potrivit căreia guvernul britanic ar lua în calcul trimiterea a două portavioane în Orientul Mijlociu. Declarația președintelui american a apărut în contextul criticilor adresate premierului britanic Keir Starmer pentru lipsa unui sprijin militar direct în conflictul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Comentariile lui Donald Trump despre implicarea britanică

Donald Trump a publicat pe rețeaua Truth Social un mesaj în care a sugerat că Regatul Unit ar fi întârziat să ofere sprijin militar. În același mesaj, el a menționat posibilitatea ca Londra să trimită două portavioane în regiune.

„Regatul Unit, odată Marele Aliat al nostru, probabil cel mai mare dintre toți, în sfârșit se gândește serios să trimită două portavioane în Orientul Mijlociu”, a scris Trump.

Președintele american a adăugat un comentariu critic la adresa premierului britanic: „Este în regulă, domnule prim-ministru Starmer, dar nu mai avem nevoie de ele — însă vom ține minte. Nu avem nevoie de aceia care ni se alătură în războaie după ce le-am câștigat deja”.

Cum se poziționează Regatul Unit cu privire la conflictul cu Iranul

Premierul britanic Keir Starmer a declarat anterior că Regatul Unit nu se va implica militar în conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran fără o bază legală clară și fără o planificare concretă privind obiectivele operațiunilor militare.

Potrivit declarațiilor făcute miercuri de premier, orice decizie privind participarea la un conflict trebuie să fie fundamentată juridic și să aibă un cadru strategic bine definit.

Donald Trump, keir Starmer / sursa foto: arhiva EVZ

Cu toate acestea, la 1 martie, la o zi după lansarea bombardamentelor americano-israeliene asupra Iranului, guvernul britanic a autorizat utilizarea unor baze aeriene britanice de către forțele americane. Este vorba despre baza Fairford din Anglia și baza Diego Garcia din Oceanul Indian.

Autoritățile britanice au precizat că folosirea acestor baze a fost permisă pentru operațiuni descrise drept „în scopuri defensive”, formulare reluată și de Yvette Cooper în declarațiile sale.

Apel la evitarea escaladării retoricii

În contextul schimbului de declarații publice, Yvette Cooper a făcut apel la o abordare concentrată asupra situației de securitate, mai degrabă decât asupra mesajelor publicate pe rețelele de socializare.

„Trebuie să ne concentrăm pe substanța problemei și nu pe postările de pe rețelele de socializare”, a spus aceasta.

Oficialul britanic a mai adăugat că premierul Keir Starmer nu intenționează să răspundă criticilor prin „retorică sau hiperbolă”.

Declarațiile vin într-un moment de tensiuni crescute în Orientul Mijlociu, în contextul operațiunilor militare lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului și al discuțiilor privind posibila implicare a altor aliați occidentali.

