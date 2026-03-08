China cere SUA revenirea la negocieri cu Iranul, înainte de summitul Xi - Trump

Ministrul de externe al Republicii Populare Chineze a prezentat ţara sa drept un apărător al păcii şi stabilităţii, în contextul conflictului din Iran, şi a adoptat totodată un ton conciliant faţă de Statele Unite înaintea summitului mult aşteptat dintre liderii celor două ţări. „Acesta a fost un război care nu ar fi trebuit să aibă loc şi care nu a adus beneficii nimănui”, a declarat Wang Yi, în marja adunării anuale a legislativului chinez.

Wang Yi a prezentat China drept „cea mai importantă forţă de pace, stabilitate şi justiţie din lume” şi a reiterat apelul Beijingului pentru un armistiţiu imediat, pentru a „preveni escaladarea situaţiei şi a evita extinderea şi răspândirea flăcărilor războiului”.

„Toate părţile ar trebui să se întoarcă la masa negocierilor cât mai curând posibil şi să-şi rezolve diferenţele prin dialog egal”, a afirmat acesta.

Preocuparea tot mai mare a regimului comunist din China faţă de războiul cu aliatul său, Iranul, apare în momentul în care liderul său suprem, Xi Jinping, se pregăteşte să îl găzduiască la Beijing pe preşedintele american Donald Trump pentru discuţii considerate cruciale între cele mai mari două economii ale lumii, la sfârşitul acestei luni.

Liderii regimului de dictatură teocratică din Iran au relaţii strânse de mult timp cu dictatura comunistă de la Beijingul, iar China, la fel ca multe alte state, susține că urmăreşte cu îngrijorare războiul din Orientul Mijlociu, precum şi creşterea preţurilor la petrol şi efectele conflictului asupra economiei globale.

La mai mult de o săptămână după ce SUA şi Israel au lansat atacuri asupra Iranului, războiul continuă fără semne de oprire. Trump a declarat, vineri, că nu va exista niciun acord cu Iranul, în afară de „capitularea necondiţionată”.

În acelaşi timp, Wang Yi a cerut continuarea dialogului cu Washingtonul pentru a aborda diferenţele-cheie, în contextul pregătirilor pentru summitul considerat istoric dintre cele două ţări.

„Ceea ce este necesar acum este ca ambele părţi să facă pregătiri minuţioase, să creeze un mediu propice, să gestioneze diferenţele existente şi să elimine interferenţele inutile. Atitudinea Chinei a fost întotdeauna pozitivă şi deschisă; cheia este ca Statele Unite să se îndrepte în aceeaşi direcţie”, a afirmat ministrul de externe al Chinei.