Cătălin Predoiu susține că infracționalitatea din România a coborât sub media ultimilor zece ani

Infracționalitatea la nivel național a înregistrat o scădere semnificativă în anul 2025, potrivit datelor prezentate de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, în ședința de evaluare a activității Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Conform declarațiilor oficiale, numărul faptelor penale raportate a fost mai mic cu 11% față de anul 2024, indicatorul situându-se astfel sub media ultimului deceniu.

Anunțul a fost făcut în timpul reuniunii dedicate analizei activității instituției pentru anul precedent, întâlnire la care au participat conducerea ministerului și șefii structurilor din subordine. În cadrul acesteia au fost prezentate principalele rezultate obținute în domeniul siguranței publice, al intervențiilor în situații de urgență și al serviciilor publice comunitare.

În timpul ședinței organizate la sediul Ministerului Afacerilor Interne, oficialii au analizat evoluția fenomenului infracțional și modul în care structurile ministerului au intervenit pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Potrivit ministrului Cătălin Predoiu, rezultatele obținute indică o reducere a infracționalității generale în România.

„Infracționalitatea în ansamblu la nivel național a înregistrat, în anul 2025, o scădere de 11% față de anul 2024, situându-se sub media ultimilor zece ani”, a declarat ministrul în cadrul prezentării bilanțului.

Analiza activității MAI a inclus și evaluarea intervențiilor în gestionarea situațiilor de urgență, precum și eficiența serviciilor publice furnizate cetățenilor prin structurile aflate în subordinea ministerului.

Unul dintre domeniile asupra căruia autoritățile au pus accent în 2025 a fost combaterea criminalității organizate, în special a traficului de droguri. Potrivit ministrului de Interne, instituțiile responsabile au intensificat acțiunile operative și investigațiile desfășurate în acest sector.

„Am întărit lupta împotriva criminalității organizate, mai ales în zona combaterii traficului de droguri. S-au organizat acțiuni ample în medii de interes operativ, au fost destructurate numeroase grupări infracționale”, a precizat Cătălin Predoiu.

Conform datelor prezentate în cadrul bilanțului, cantitățile de droguri confiscate au crescut semnificativ comparativ cu anii anteriori.

„Au fost capturate de peste șase ori mai multe droguri de mare risc în anul 2025 decât în anii precedenți și de două ori mai multe droguri de risc față de anul precedent”, a mai afirmat ministrul.

Aceste rezultate au fost prezentate drept parte a eforturilor instituțiilor din subordinea MAI de a limita activitățile grupărilor infracționale și de a reduce impactul traficului de substanțe interzise.

Pe lângă analiza rezultatelor obținute în anul anterior, ședința a inclus și stabilirea principalelor direcții de acțiune pentru perioada următoare. Oficialii au discutat despre prioritățile instituționale pentru 2026, cu accent pe creșterea eficienței activităților și consolidarea siguranței cetățenilor.

Ministrul Afacerilor Interne a transmis și un mesaj reprezentanților structurilor ministerului privind modul în care trebuie abordate provocările viitoare.

„Pentru 2026, ceea ce aștept de la dumneavoastră este ceva simplu: fiți profesioniști, fiți patrioți și fiți colegi unii cu alții. Intrăm într-o lume în profundă schimbare, în care capacitatea de adaptare este cheia”, a declarat Cătălin Predoiu.

Conducerea ministerului a subliniat că obiectivele pentru anul următor vizează continuarea acțiunilor de prevenire și combatere a infracționalității, precum și îmbunătățirea cooperării între structurile operative.