ÎCCJ, decizie în favoarea victimelor. De acum, vor încasa mai mulți bani

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că dobânda legală penalizatoare aferentă despăgubirilor materiale și/sau morale trebuie calculată începând cu data producerii prejudiciului. Hotărârea a fost pronunțată după admiterea unui recurs în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București.

Decizia vine să pună capăt unor soluții diferite pronunțate de instanțe în cauze similare. Până acum, practica judiciară nu era unitară. Unele instanțe stabileau că dobânda curge de la data introducerii acțiunii sau de la momentul constituirii ca parte civilă. Alte instanțe o raportau la data pronunțării hotărârii. Existau însă și soluții care legau dobânda de momentul producerii prejudiciului.

Prin acest recurs în interesul legii, Înalta Curte a optat pentru ultima variantă, stabilind că dobânda începe să curgă din ziua în care paguba s-a produs.

Hotărârea are un impact extins în materia răspunderii civile delictuale. Înalta Curte a precizat că soluția se aplică „indiferent dacă este prevăzută sau nu ca infracțiune”. Astfel, regula nu privește doar cauzele penale în care se soluționează latura civilă, ci și litigiile civile în care se solicită despăgubiri pentru fapte ilicite.

Dobânda legală penalizatoare reprezintă dobânda datorată pentru neplata la scadență a unei obligații bănești, potrivit art. 1 alin. (3) din OG nr. 13/2011. Disputa din practică privea momentul de la care se consideră că debitorul este în întârziere în cazul obligațiilor izvorâte din fapte ilicite.

Înalta Curte a arătat că, în dreptul civil, dreptul la reparație se naște „din ziua cauzării prejudiciului”, conform art. 1381 alin. (2) Cod civil. Totodată, art. 1386 alin. (2) Cod civil prevede că despăgubirea se stabilește, ca regulă, prin raportare la „data producerii prejudiciului”.

Un element central al raționamentului instanței îl reprezintă regimul „întârzierii de drept”. Potrivit art. 1523 alin. (2) lit. e) Cod civil, debitorul este de drept în întârziere atunci când obligația se naște din săvârșirea unei fapte ilicite extracontractuale. În aceste condiții, nu este necesară o punere formală în întârziere.

De asemenea, art. 1535 alin. (1) Cod civil prevede că dobânda reprezintă daune moratorii pentru neexecutarea la timp a obligației. Coroborând aceste dispoziții, Înalta Curte a concluzionat că întârzierea începe chiar din momentul producerii prejudiciului, ceea ce atrage calcularea dobânzii de la acea dată.

Instanța a analizat și cadrul procesual din materie penală. Conform art. 19 alin. (1) și (5) Cod procedură penală, acțiunea civilă exercitată în procesul penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală, iar „repararea prejudiciului material și moral se face potrivit dispozițiilor legii civile”. Această trimitere la dreptul civil a fost considerată relevantă pentru stabilirea momentului de la care curge dobânda.

Înalta Curte a menționat expres că soluția privește „despăgubiri materiale și/sau morale”. Formularea elimină interpretările potrivit cărora dobânda pentru daunele morale ar putea curge doar din momentul pronunțării hotărârii, pe motiv că prejudiciul ar fi cuantificat abia atunci.

Prin această dezlegare, instanța stabilește că și în cazul daunelor morale dobânda legală penalizatoare se calculează din ziua evenimentului prejudiciabil.

În practică, efectele pot fi semnificative în cauzele care se judecă pe perioade îndelungate. În situațiile în care procesele durează ani de zile, suma totală datorată poate crește considerabil prin includerea dobânzii calculate retroactiv de la data producerii prejudiciului.

Potrivit art. 474 alin. (4) Cod procedură penală, dezlegarea dată problemelor de drept prin recurs în interesul legii devine obligatorie pentru instanțe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial, Partea I.

Același cod prevede că decizia pronunțată în interesul legii nu produce efecte asupra hotărârilor deja examinate și nici asupra situației părților din acele procese. Soluția va ghida însă practica instanțelor în cauzele viitoare și în cele aflate pe rol, în măsura în care judecata intervine după momentul publicării.