Netanyahu a anunțat că vrea să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului din Gaza

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul israelian, a anunțat duminică că vrea să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului din Gaza, susținut de Statele Unite. „Aşteptăm să trecem foarte curând la a doua fază, care este mai dificilă sau la fel de dificilă”, a spus acesta, la încheierea unei întâlniri cu cancelarul german Friedrich Merz.

Netanyahu a declarat, la finalul întâlnirii cu cancelarul german Friedrich Merz, că discuțiile au vizat modalități de „a pune capăt puterii” Hamas în Gaza. „Apoi, aşteptăm să trecem foarte curând la a doua fază, care este mai dificilă sau la fel de dificilă”, a mai spus acesta.

„La sfârșitul lunii voi purta discuții foarte importante despre modul în care se va asigura realizarea celei de-a doua faze”, a mai declarat acesta.

A doua fază include dezarmarea Hamasului, organizație care controlează exclusiv enclava palestiniană din 2007. Mișcarea islamistă a respins mult timp acest plan, însă sâmbătă a anunțat că este dispusă să predea armele unei autorități palestiniene, „dacă ocupaţia” încetează în Gaza.

În timpul declarațiilor de presă, Netanyahu a anunțat că se va întâlni cu președintele american Donald Trump „la sfârșitul acestei luni” pentru discuții privind pacea în Orientul Mijlociu.

Deși prim-ministrul israelian nu a specificat locul întâlnirii, biroul său a menționat că a fost invitat la Casa Albă în urma unei convorbiri telefonice cu Trump, luni, potrivit firstpost.com.

Israelul și Hamas au convenit asupra unui armistițiu pe 10 octombrie, prin medierea a patru țări — Statele Unite, Egipt, Qatar și Turcia — și au făcut un schimb de ostatici și deținuți.

Deși faza a doua a planului de pace include retragerea forțelor israeliene din Fâșia Gaza, desfășurarea unei Forțe Internaționale de Stabilizare (ISF) și dezarmarea Hamas, alte detalii nu sunt cunsocute.