Europa, sub presiune: Zelenski cere decizii rapide legate de activele rusești înghețate

Utilizarea activelor rusești înghețate reprezintă singura modalitate realistă prin care Europa poate finanța sprijinul acordat Ucrainei, a declarat joi premierul polonez Donald Tusk, menționând că alternativele, precum datoria comună a UE, nu sunt sprijinite din punct de vedere politic. La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că, dacă decizia de a confisca aceste active nu este luată imediat, „rușii” vor considera că Europa poate fi învinsă, potrivit The Guardian și Reuters.

Joi, liderii Uniunii Europene s-au întâlnit la Bruxelles pentru a depăși divergențele privind utilizarea activelor rusești înghețate în finanțarea efortului de război al Ucrainei, într-un summit considerat un test crucial pentru unitatea blocului european.

„Nu ne putem permite să eşuăm. Trebuie să arătăm că suntem puternici”, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, adăugând că liderii vor rămâne la summit atât timp cât va fi necesar pentru a găsi o soluție.

De asemenea, Tusk a afirmat că utilizarea activelor rusești este un pas esențial în acest context.

„Toată lumea este de acord că avem nevoie de o modalitate de a utiliza activele ruseşti pentru a ajuta Ucraina”, a afirmat premierul Poloniei.

Discuțiile s-au concentrat pe aspectele tehnice ale unui mecanism bazat pe activele rusești, inclusiv garanțiile pentru țările cele mai expuse represaliilor, în special Belgia.

„Vom căuta un împrumut de reparaţii pe baza activelor ruseşti. Diavolul se ascunde în detalii”.

La sosirea la summit, Tusk avertizase că există două căi de abordare a acestei situații.

„Avem de ales între două simple: fie bani astăzi, fie sânge mâine”, subliniind că mesajul se referă nu doar la Ucraina, ci și la Europa.

În urma discuțiilor, liderii UE au convenit să exploreze opțiunea de a finanța Ucraina în 2026 și 2027 prin utilizarea activelor rusești înghețate.

„Urmărim un progres important, iar acest progres înseamnă ca toată lumea să fie de acord că merită să încercăm şi că utilizarea activelor ruseşti pentru Ucraina va fi justificată şi benefică pentru Europa, dar unele ţări vor lupta până la capăt pentru a maximiza garanţiile pentru ele însele”, a mai spus Tusk.

Din cele 210 miliarde de euro în active rusești înghețate în UE după invazia Moscovei, 185 de miliarde sunt în depozitul Euroclear din Belgia, iar țara este îngrijorată de posibile represalii juridice rusești. Tusk a explicat că discuțiile tehnice vor continua, țările cele mai expuse riscului, precum Belgia, căutând garanții serioase.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prezent la summit, le-a cerut liderilor UE să ajungă la un acord, afirmând că este necesar pentru continuarea luptei Ucrainei.

„La fel cum autorităţile confiscă banii traficanţilor de droguri şi confiscă armele teroriştilor, activele ruseşti trebuie utilizate pentru a ne apăra împotriva agresiunii ruseşti şi pentru a reconstrui ceea ce a fost distrus de atacurile ruseşti. Este moral. Este corect. Este legal”, a spus Zelenski.

El a avertizat că, dacă decizia privind confiscarea activelor rusești nu este luată acum, „alţii vor considera că Europa poate fi învinsă”. Amenințările juridice din partea Rusiei „nu sunt la fel de înfricoşătoare ca atunci când Rusia se află la graniţele tale”, a adăugat președintele Ucrainei, subliniind că „nu ar trebui să ne temem de ameninţări – ar trebui să ne temem de slăbiciunea Europei”.

Zelenski a mai declarat că Europa trebuie să fie puternică și să nu cedeze în fața agresorilor.

„Dacă știm – și dacă Putin știe – că putem rămâne rezistenți, atunci motivul său de a prelungi acest război devine mult mai slab. Așa ar trebui să funcționeze presiunea asupra agresorului – o presiune care aduce pacea”, a mai spus el.

În întâlnirile bilaterale, Zelenski a discutat cu premierul belgian problema activelor înghețate, precizând că Ucraina are nevoie de o decizie înainte de sfârșitul anului. El a avertizat că deficitul de 45-50 de miliarde de euro pentru 2026 ar putea forța reducerea producției de drone dacă finanțarea suplimentară nu este asigurată până în primăvară.

În ceea ce privește aderarea la UE, Zelenski a subliniat că procesul nu trebuie blocat de niciun stat membru, iar integrarea ar trebui considerată parte a garanțiilor de securitate pentru Kiev. Despre negocierile de pace cu SUA, el a menționat că există progrese, dar și probleme unde Rusia ar putea respinge propunerile, inclusiv prezența unei forțe europene de stabilizare. Zelenski a concluzionat că Ucraina trebuie să rămână puternică și capabilă să continue lupta, chiar dacă nu există garanții că procesul de pace va reuși.