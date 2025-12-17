Putin îi numește „porci” pe aliații europeni ai Ucrainei și amenință cu extinderea teritorială. Mesajul liderului de la Kremlin

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri că Rusia își va extinde „câștigurile” în Ucraina dacă Kievul și aliații săi occidentali resping cererile Kremlinului. El a acuzat administrația fostului președinte democrat Joe Biden că ar fi „inițiat” războiul și a menționat că „porcii europeni care voiau să profite de prăbușirea Rusiei” s-au alăturat acestei inițiative, potrivit Euroonews.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei reuniuni anuale cu ofițeri de rang înalt din armata rusă. Putin a respins posibilitatea ca Moscova să accepte planul de pace revizuit, promovat de Statele Unite ale lui Donald Trump, menționat ca soluție pentru încheierea războiului în Ucraina.

El a afirmat că Rusia ar prefera să își atingă obiectivele prin mijloace diplomatice, însă a avertizat că, dacă adversarii și susținătorii lor externi refuză un dialog real, Moscova va recurge la forța militară pentru a „elibera pământurile sale istorice”.

Potrivit Kremlinului, motivele invaziei sunt aspirația Ucrainei de a adera la UE și NATO, presupusa încălcare de către NATO a angajamentelor de neextindere către est, discriminarea etnicilor ruși de către Kiev și așa-numita „denazificare” a Ucrainei. Aceste justificări au fost invocate de Rusia încă din februarie 2022, fără prezentarea unor dovezi.

Putin continuă să susțină aceste obiective, iar Kremlinul este de așteptat să își continue ofensiva împotriva Ucrainei.

Vladimir Putin a reluat acuzațiile împotriva Occidentului, afirmând că acesta ar fi responsabil pentru războiul pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei. El a invadat Ucraina neprovocat pe 24 februarie 2022 și refuză să accepte un armistițiu sau să pună capăt conflictului.

„Porcii europeni voiau să se bucure de prăbuşirea Rusiei”, a insultat el, folosind cuvântul neobişnuit „подсвинки” (podsvinki), un cuvânt pe care fostul preşedinte şi premier al lui Putin Dmitri Medvedev l-a folosit pentru a insulta democraţiile occidentale.

Liderul de la Kremlin a acuzat în mod direct administrația americană a lui Joe Biden că ar fi „inițiat” războiul și a afirmat că aliații europeni ai Washingtonului „s-au alăturat acțiunilor americane” pentru a profita, în opinia sa, de o posibilă prăbușire a Rusiei.

„Imediat după prăbuşirea (fostei) Uniuni Sovietice (URSS), ni s-a părut că vom deveni rapid membri ai familiei aşa-zis civilizate a naţiunilor europene. În prezent se dovedeşte că nu există civilizaţie acolo, ci doar o degradare completă”, a continuat el.

Vladimir Putin lansat un nou val de critici legate de Europa, spunând că speră ca liderii europeni să reia dialogul cu Moscova, deși consideră acest lucru puțin probabil cu „actualele elite europene”. El a subliniat că restabilirea unui dialog în termenii Moscovei și acceptarea revendicărilor Rusiei rămâne o posibilitate foarte improbabilă.

„Este puţin probabil ca acest lucru să fie posibil cu actualele elite politice. Dar, orice-ar fi, acest lucru va fi inevitabil, pentru că noi continuăm să ne consolidăm poziţia. Dacă nu cu politicienii actuali, atunci (abia) atunci când se vor schimba elitele politice europene”, a declarat el.

Vladimir Putin a adăugat că administrația americană condusă de Donald Trump „a arătat o asemenea voință”.

„Suntem angajaţi într-un dialog cu ei. Sper că va fi la fel cu Europa”, a declarat el.

Putin a lăudat armata rusă în fața ofițerilor de rang înalt, subliniind modernizarea arsenalului nuclear și afirmând că nicio altă țară nu îi poate concura capacitatea.

„92% dintre forţele noastre nucleare sunt modernizate. Nicio altă ţară, nicio altă putere nucleară din lume nu dsupune de un asemenea arsenal. Dezvoltăm arme noi şi noi mijloace de distrugere. Nimeni altcineva din lume nu le are şi nu vor apărea prea curând”, a dat el asigurări.

Putin a prezentat noua rachetă balistică de tip Oreşnik, cu capacitate nucleară și rază de acțiune intermediară, anunțând că aceasta va fi introdusă în serviciu luna aceasta. Rusia a testat pentru prima dată o versiune cu armament convențional a rachetei Oreşnik, lovind o fabrică ucraineană la Dnipro în noiembrie 2024.

Liderul de la Kremlin s-a lăudat că racheta este imposibil de interceptat. El a elogiat războiul total purtat împotriva Ucrainei și a susținut că, datorită invaziei la scară largă, Rusia și-a recăpătat suveranitatea deplină, devenind o „țară suverană în toate sensurile cuvântului”.

„Rusia este un stat suveran de când a declarat-o” în iunie 1990, înaintea dizolvării (fostei) Uniuni Sovietice, în decembrie 1991, a subliniat el.