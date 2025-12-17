Putin, despre armata Rusiei: Zdrobește unitățile de elită ucrainene instruite în centre de pregătire occidentale

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că trupele ruse „zdrobesc” unitățile de elită ucrainene instruite în centre de pregătire occidentale și echipate cu armament modern din străinătate. „Armata rusă menţine iniţiativa strategică pe toată linia frontului”, a afirmat acesta, la o reuniune extinsă a Consiliului Ministerului Apărării.

Liderul de la Kremlin a afirmat că, pe parcursul acestui an, trupele ruse au eliberat peste 300 de localități. Totuși, experții independenți, printre care Institutul pentru Studiul Războiului, estimează că teritoriul ucrainean cucerit de Moscova reprezintă sub 1%.

În plus, Putin a evidențiat „înaltul nivel de luptă” al soldaților ruși, chiar dacă Kievul se bazează pe „potențialul țărilor membre ale celui mai mare bloc politico-militar din lume: NATO”.

Președintele Rusiei a susținut necesitatea unei cooperări „pe picior de egalitate” cu Statele Unite și cu țările europene, în vederea creării unui sistem unic de securitate în spațiul eurasiatic.

„Salutăm progresul realizat în dialogul cu noua administraţie americană, ceea ce, din păcate, nu se poate spune despre actualii conducători ai majorităţii ţărilor europene”, a afirmat Putin.

Potrivit publicației New York Times, ultimele propuneri din planul de pace american prevăd ca Ucraina să primească garanții de securitate din partea Occidentului. De asemenea, o forță militară condusă de state europene ar urma să fie staționată în vestul Ucrainei, departe de linia frontului.

Întrebat despre aceste informații, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reafirmat poziția Rusiei de respingere a prezenței oricăror trupe străine în Ucraina. „Poziţia noastră despre contingente militare străine pe teritoriul Ucrainei este bine-cunoscută, este absolut consecventă şi de înţeles. Dar, din nou, acesta este un subiect de discuţie”, a spus Peskov.

Referitor la o posibilă nouă vizită la Moscova a emisarului special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că aceasta nu este programată, cel puțin nu în această săptămână. Totuși, Moscova așteaptă ca Washingtonul să transmită rezultatele discuțiilor purtate la Berlin cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu susținători europeni ai Ucrainei.

Cei din urmă, despre care Putin a spus că formulează intenționat cereri inacceptabile pentru Rusia, au reluat după discuțiile de la Berlin solicitarea privind desfășurarea în Ucraina a unei forțe multinaționale din „Coaliția Voinței”, ca garanție de securitate.

Pe lângă propunerea privind desfășurarea de trupe în Ucraina, o altă cerere susținută de Kiev și de aliații săi europeni, reiterată de Zelenski, vizează încheierea unui armistițiu înaintea negocierilor de pace, solicitare respinsă constant de Rusia. De această dată, Zelenski și cancelarul german Friedrich Merz au cerut un armistițiu de Crăciun, însă Moscova a refuzat imediat.

„Noi dorim pace, nu un armistițiu care să le ofere un respiro ucrainenilor și care să le permită să se pregătească pentru a continua războiul”, a declarat Peskov.

În intervenția sa, liderul rus a anunțat că noua rachetă balistică hipersonică Oreșnik va intra în dotarea forțelor armate înainte de sfârșitul anului. „Până la sfârşitul anului va fi desfăşurat sistemul de rachete cu rază medie de acţiune cu racheta hipersonică Oreşnik. Ca şi înainte, vor juca un rol important în descurajarea agresorului şi în menţinerea echilibrului de putere în lume”, a spus acesta.

Oreșnik este o rachetă cu rază medie de acțiune, capabilă să transporte focoase nucleare, care ar putea lovi ținte aflate la mii de kilometri distanță, cu o marjă de eroare de doar câteva zeci de metri. Acest tip de rachetă a fost utilizat pentru prima dată la sfârșitul anului 2024, în timpul unui atac asupra unei fabrici militare din regiunea estică Dnipropetrovsk.

Cu același prilej, Putin i-a mulțumit liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru sprijinul militar acordat Rusiei în regiunea Kursk, după incursiunea ucraineană din august anul trecut.

„Vreau să subliniez contribuţia camarazilor noştri de arme nord-coreeni. La decizia tovarăşului Kim Jong Un, ei au fost trimişi să participe la eliberarea regiunii Kursk şi au luptat cu curaj împotriva inamicului, cot la cot cu soldaţii ruşi”, a afirmat acesta.

În plus, el a amintit că efectivele nord-coreene „au participat la lucrările extrem de dificile şi de mare amploare de deminare a terenurilor din Kursk eliberate”. „Este datoria noastră să ne amintim mereu de toţi camarazii noştri de arme căzuţi, să le sprijinim familiile, copiii, părinţii”, a mai declarat Putin.