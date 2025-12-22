Discuțiile SUA-Ucraina, productive și constructive, dar pacea e departe

Emisarii americani și ucraineni au declarat că la Miami au avut loc discuții „productive și constructive”, dar încă nu se pare că există niciun progres major în eforturile de a pune capăt războiului Ucrainei cu Rusia. Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, a emis o declarație comună cu principalul negociator ucrainean, Rustem Umerov, după trei zile de întâlniri cu aliații europeni.

Cei doi au declarat că întâlnirea s-a concentrat pe alinierea pozițiilor privind un plan în 20 de puncte, un „cadru multilateral de garanții de securitate”, un „cadru de garanții de securitate al SUA pentru Ucraina” și un „plan economic și de prosperitate”.

Discuții separate au avut loc la Miami între reprezentanții SUA și emisarul rus, Kirill Dmitriev.

„Prioritatea noastră comună este să oprim uciderile, să asigurăm securitatea garantată și să creăm condiții pentru redresarea, stabilitatea și prosperitatea pe termen lung a Ucrainei”, au declarat Witkoff și Umerov într-un comunicat.

Întâlnirile reprezintă cea mai recentă etapă din ultimele săptămâni de activitate diplomatică după apariția planului de pace american în 28 de puncte.

Witkoff a declarat că reprezentanți din Rusia s-au întâlnit cu el și cu alți oficiali americani în sudul Floridei, inclusiv cu ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Witkoff a declarat că întâlnirile cu trimisul rus Dmitriev au fost, de asemenea, „productive și constructive” și că „Rusia rămâne pe deplin angajată în realizarea păcii în Ucraina”.

Trump a făcut presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord privind încheierea războiului, dar până acum cele două țări nu au reușit să se pună de acord asupra unor probleme majore, inclusiv cererea Moscovei de a păstra teritoriile pe care le-a confiscat deja.

Potrivit Reuters, care citează surse anonime, serviciile secrete americane ar fi avertizat că președintele rus Vladimir Putin încă dorește să cucerească întreaga Ucraină și să recupereze părți din Europa care au aparținut fostului imperiu sovietic.

Vladimir Putin a declarat anterior pentru BBC că nu vor mai exista războaie după Ucraina, dacă Rusia este tratată cu respect. „Nu vor exista operațiuni dacă ne tratați cu respect, dacă ne respectați interesele, așa cum am încercat întotdeauna să le respectăm pe ale dumneavoastră”, a spus el.

Între timp, un atac cu drone ucrainene a avariat două nave și două debarcadere în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, au declarat oficiali ruși luni.

Pagubele au dus la un incendiu mare, dar autoritățile ruse spun că toți echipajele au fost evacuate în siguranță. Unele rapoarte spun că infrastructura petrolieră a fost vizată.