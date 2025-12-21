După discuțiile din SUA, Zelenski susține organizarea unei noi reuniuni cu aliații europeni

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, duminică, că susține organizarea unei noi reuniuni cu aliații europeni, după discuțiile purtate la Miami între o delegație ucraineană și partea americană. „Există sentimentul comun că după munca echipei noastre diplomatice în SUA, ar trebui să ţinem acum consultaţii cu partenerii europeni”, a scris acesta, într-o postare pe X.

Zelenski a adăugat: „Avansăm într-un ritm destul de rapid, iar echipa noastră din Florida a colaborat cu partea americană. Au fost invitați și reprezentanți europeni”.

După discuțiile purtate duminica trecută și luni, la Berlin, între negociatorii din SUA, Europa și Ucraina, negocierile privind o soluție de pace au continuat în Florida, în acest weekend.

Negociatorii americani au intenționat să transmită reprezentanților Rusiei rezultatele discuțiilor de la Berlin, iar negociatorul Moscovei, Kirill Dmitriev, a declarat că discuțiile au fost constructive.

„Multe depind de dorinţa reală a Rusiei de a pune capăt războiului. Din păcate, semnalele reale venite din Rusia rămân în continuare negative: atacuri de-a lungul liniei frontului, crime de război comise de Rusia în zonele de frontieră și atacuri continue împotriva infrastructurii noastre.”, a mai scris Zelenski.

Președintele ucrainean a declarat că forțele ruse au folosit, doar săptămâna trecută, aproximativ 1.300 de drone de luptă, aproape 1.200 de bombe cu planare și nouă rachete, inclusiv rachete de croazieră, împotriva Ucrainei.

„Este esențial ca lumea să nu rămână tăcută în fața tuturor acestor evenimente”, a mai scris liderul ucrainean.