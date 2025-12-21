O dronă echipată cu parașută, găsită într-o pădure din județul Argeș

O dronă a fost descoperită, duminică, într-o pădure din zona comunei Lerești, județul Argeș. Aparatul a fost observat de bărbat aflat la o vânătoare, care a alertat imediat autoritățile. Poliția a sesizat instituțiile abilitate, pentru a efectua verificări și a stabili proveniența, precum și modul în care drona a ajuns în zonă..

Potrivit surselor judiciare citate de News.ro, drona, de dimensiuni mari, are o lățime de doi metri, este prevăzută cu parașută și a fost găsită intactă.

„Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lereşti, judeţul Argeş, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbuşit printre copaci”, anunţă Poliţia judeţeană Argeş.

Conform surselor menționate, drona nu pare a fi una civilă. Un echipaj de Poliție s-a deplasat de urgență în zona indicată și a delimitat perimetrul în care se află aparatul de zbor.

La finalul lunii noiembrie, Forțele Aeriene Române au anunțat că două drone au pătruns în spațiul aerian al țării. Prima dronă a intrat din zona Vâlcove (Ucraina) și a traversat până la Chilia Veche, în județul Tulcea, iar a doua a fost detectată în județul Galați. Pentru monitorizarea situației, au fost ridicate de la sol două aeronave germane Eurofighter Typhoon de la baza Mihail Kogălniceanu, precum și două F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

Autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru județele Tulcea și Galați, iar ulterior avertizarea a fost extinsă și în estul județului Vrancea. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, prima țintă a fost identificată de radare în dimineața zilei de 25 noiembrie, iar la ora 06:28 au fost ridicate în aer cele două Eurofighter Typhoon după ce sistemele radar au semnalat apropierea dronei. La ora 06:55 a fost emis mesajul RO-Alert pentru județul Tulcea.

Ulterior, drona apărută pe radare în zona județelor Tulcea și Galați a fost găsită prăbușită în județul Vaslui, în apropierea localității Puiești, a declarat ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

Potrivit sursei, aparatul nu transporta încărcătură explozivă. Prefectul Eduard Popica a declarat că bucăți din drona prăbușită au fost găsite în grădina unui localnic din Puiești, care a alertat autoritățile după ce a auzit un „vuiet” urmat de o lovitură puternică în spatele casei sale. Drona avea dimensiuni de 1,5–2 metri.