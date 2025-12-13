Prima confiscare a unui utilaj monitorizat cu drona în România. O primărie, amendată cu 70.000 lei

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, prima confiscare a unui utilaj ca urmare a monitorizării prin dronă, iar Primăria Ciumeghiu a fost sancționată contravențional cu o amendă de 70.000 de lei.

Primăria Ciumeghiu avea închiriat un buldozer care a fost folosit pentru a muta ilegal deșeuri din materiale plastice, textile și vegetale în apropierea unui drum agricol din zonă. Informația a fost transmisă sâmbătă de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.

”A fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei!Primăria Ciumeghiu avea închiriat un buldozer care apoi a fost folosit să gestioneze ilegal deșeuri din materiale plastice, textile și vegetale, în proximitatea unui drum agricol din zonă. În mod normal, acele deșeuri trebuiau sortate, aruncate, reciclate, nu împinse dintr-o parte în alta.” a scris Buzoianu în postarea sa.

Ministrul Mediului a explicat că deșeurile respective trebuiau sortate, eliminate sau reciclate, nu doar împinse dintr-o parte în alta. Acțiunea a condus la prima confiscare a unui utilaj în urma utilizării unei drone pentru monitorizare.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat că deșeurile au fost depozitate pe o suprafață de aproximativ două hectare. Ca urmare a constatărilor, excavatorul folosit a fost confiscat.

Totodată, Primăria Ciumeghiu a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 70.000 de lei. Ministra Mediului a explică că măsurile au fost luate pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor identificate, iar buldozerul a fost confiscat.

Diana Buzoianu a precizat că Primăria Ciumeghiu a fost obligată să curețe și să salubrizeze zona în care a fost identificată depozitarea clandestină a deșeurilor

În postarea sa, ministrul Mediului a felictat Garda de Mediu pentru această acțiune și pentru că au început să folosească noul sistem de drone care îi ajută pe comisari la identificarea infracțiunilor sau contravențiilor de mediu.