Social

Prima confiscare a unui utilaj monitorizat cu drona în România. O primărie, amendată cu 70.000 lei

Comentează știrea
Prima confiscare a unui utilaj monitorizat cu drona în România. O primărie, amendată cu 70.000 leiSursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, prima confiscare a unui utilaj ca urmare a monitorizării prin dronă, iar Primăria Ciumeghiu a fost sancționată contravențional cu o amendă de 70.000 de lei.

Utilaj confiscat după gestionarea ilegală a deșeurilor

Primăria Ciumeghiu avea închiriat un buldozer care a fost folosit pentru a muta ilegal deșeuri din materiale plastice, textile și vegetale în apropierea unui drum agricol din zonă. Informația a fost transmisă sâmbătă de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.

”A fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei!Primăria Ciumeghiu avea închiriat un buldozer care apoi a fost folosit să gestioneze ilegal deșeuri din materiale plastice, textile și vegetale, în proximitatea unui drum agricol din zonă. În mod normal, acele deșeuri trebuiau sortate, aruncate, reciclate, nu împinse dintr-o parte în alta.” a scris Buzoianu în postarea sa.

Ministrul Mediului a explicat că deșeurile respective trebuiau sortate, eliminate sau reciclate, nu doar împinse dintr-o parte în alta. Acțiunea a condus la prima confiscare a unui utilaj în urma utilizării unei drone pentru monitorizare.

Conturi golite în doar câteva secunde. Atacul Spiderman, noua fraudă care lovește rapid
Conturi golite în doar câteva secunde. Atacul Spiderman, noua fraudă care lovește rapid
Documentarul Recorder l-a provocat pe Gigi Becali să facă o dezvăluire de impact
Documentarul Recorder l-a provocat pe Gigi Becali să facă o dezvăluire de impact

Deșeurile au fost depozitate pe o suprafață de două hectare

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat că deșeurile au fost depozitate pe o suprafață de aproximativ două hectare. Ca urmare a constatărilor, excavatorul folosit a fost confiscat.

drone

drone / sursa foto: dreamstime.com

Totodată, Primăria Ciumeghiu a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 70.000 de lei. Ministra Mediului a explică că măsurile au fost luate pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor identificate, iar buldozerul a fost confiscat.

UAT Ciumeghiu obligată să salubrizeze zona afectată

Diana Buzoianu a precizat că Primăria Ciumeghiu a fost obligată să curețe și să salubrizeze zona în care a fost identificată depozitarea clandestină a deșeurilor

În postarea sa, ministrul Mediului a felictat Garda de Mediu pentru această acțiune și pentru că au început să folosească noul sistem de drone care îi ajută pe comisari la identificarea infracțiunilor sau contravențiilor de mediu.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:29 - Deficit bugetar de miliarde de lei. Legea bugetului pentru 2026, aprobată în prima lectură
15:20 - Orban critică gestionarea de către Nicușor Dan a scandalului din Justiție. Ce ar fi făcut fostul consilier
15:13 - Întâlnire cu emoții la Dubai între Simona Halep și bărbatul care a făcut-o fericită într-un mod unic
15:05 - Traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi reluat în ambele sensuri în perioada sărbătorilor
14:52 - Conturi golite în doar câteva secunde. Atacul Spiderman, noua fraudă care lovește rapid
14:43 - Actorul Dick Van Dyke, la 100 de ani: Vreau să trăiesc mai mult. Femeie care-i dă energie

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale