Zelenski pregătește înlocuirea șefului Comandamentului Aerian Sudic

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski caută să-l înlocuiască pe șeful Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, în urma mai multor atacuri rusești mortale asupra regiunii Odesa, le-a declarat șeful statului reporterilor, pe 20 decembrie, potrivit publicației ucrainene Kiyv Independent.

Președintele ucrainean consideră că populația din zona Odesa, aflată de mult timp sub loviturile armatei din Rusia, merită să fie mai bine protejată și, pentru acest obiectiv, reacția autorităților militare ar trebui să fie mai bună și mai rapidă.

„Întărim apărarea aeriană, vom consolida și, ca să fiu sincer, comandamentul. Astăzi, am ridicat această problemă referitoare la înlocuirea comandantului... Cred că vor găsi un alt candidat. Pentru că trebuie să reacționăm rapid, în timp util”, le-a spus Volodimir Zelenski jurnaliștilor.

„Indiferent cât de dificil este pentru noi, trebuie să protejăm cât mai mulți oameni posibil, să protejăm Odesa și celelalte regiuni ale noastre cât mai mult posibil”, a declarat Zelenski despre înlocuirea planificată.

Reamintim că Rusia a atacat infrastructura portuară a regiunii Odesa, din sudul Ucrainei, în noaptea de 19 decembrie, ucigând cel puțin opt persoane și rănind alte 27.

Unele dintre victime se aflau într-un autobuz aflat din întâmplare în „epicentrul” atacului rusesc, a relatat Serviciul de Urgență de Stat.

Iar cu o zi mai devreme, pe 18 decembrie, o dronă rusească de atac a lovit o mașină civilă care traversa un pod în regiunea Odesa, ucigând o femeie și rănindu-i pe cei trei copii ai acesteia, după cum a declarat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper.

Infrastructura portuară a regiunii Odesa este o țintă regulată a atacurilor rusești. Atacurile recente împotriva regiunii au provocat întreruperi de curent de zile întregi și i-au lăsat pe locuitori fără apă curentă.

Atacurile Rusiei din regiunea Odesa au afectat și Republica Moldova. Traversarea podului Maiaki–Udobnoe, amplasat pe traseul Odesa–Reni, a fost suspendată în urma unui nou atac cu drone asupra infrastructurii din regiunea Odesa. Informația a fost confirmată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, care citează date transmise de autoritățile ucrainene.