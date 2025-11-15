SUA lovesc Rusia acolo unde doare. Ce se întâmplă cu Lukoil și Rosneft după sancțiunile Trezoreriei

La data de 22 octombrie 2025, Trezoreria Statelor Unite a anunţat sancţiuni împotriva celor mai mari exportatori de ţiţei ruşi — Rosneft şi Lukoil.

Trei săptămâni mai târziu, se pot observa deja consecinţe semnificative — nu doar pentru companii, ci şi pentru întreaga industrie petrolieră din Federaţia Rusă.

Sancţiunile au fost impuse conform ordinului executiv E.O. 14024 şi vizează „entităţi care activează sau au activat în sectorul energetic al Rusiei”.

În comunicatul oficial, Secretarul Trezoreriei americane a declarat:

„Avem de a face cu două dintre cele mai mari companii petroliere ruse care finanţează maşinăria de război a Kremlinului.”

Măsura urmăreşte să „crească presiunea asupra sectorului energetic al Rusiei şi să limiteze capacitatea Kremlinului de a obţine venituri pentru război”.

Un indicator cheie al sancţiunilor este diferenţa (discountul) între ţiţeiul rusesc „Urals” şi sortimentul de referinţă „Brent”.

După introducerea embargoului în UE şi pachetelor anterioare de sancţiuni, această diferenţă a atins vârfuri de zeci de dolari pe baril. Conform „Kommersant”, la 10 noiembrie 2025 discountul a urcat până la 19,4 dolari pe baril.

Deşi acesta nu s‑a reflectat deocamdată integral în veniturile bugetului rus, specialiştii avertizează că efectele ar putea deveni vizibile în ultimele luni ale anului.

Un alt front sunt statele‑importatoare majore de petrol rus — în special China şi India. După anunţul sancţiunilor, companii chineze de stat precum Sinopec şi PetroChina şi‑au redus importurile din Rusia, conform raportărilor agenţiei Bloomberg.

Firma de consultanţă Rystad Energy estimează că importurile ruseşti în China s‑ar fi diminuat cu circa 400.000 barili pe zi.

În India, cinci rafinării importante — printre care Reliance Industries şi Hindustan Petroleum — nu au depus oferte pentru acorduri de import din Rusia pentru luna decembrie, deşi în mod normal ar fi făcut‑o până la data de 10.

Compania Lukoil are un portofoliu internaţional considerabil — rafinării, reţele de distribuţie şi active de explorare‑produţie în Afganistan, Africa, Orientul Mijlociu, Europa de Est.

Conform analizei agenţiei Upstream, sancţiunile americane au lăsat compania „cu mai puţin de o lună pentru a decide ce face cu portofoliul internaţional”.

Upstream Online În plus, în Europa de Est, ţări precum Bulgaria şi România examinează scenarii de naţionalizare a rafinăriilor controlate de Lukoil în contextul sancţiunilor.

Deşi este încă devreme să se vorbească de un „colaps” al industriei petroliere ruse, sancţiunile introduse pe 22 octombrie 2025 marchează un pas major în intensificarea presiunii asupra sectorului energetic al Rusiei.

Efectele vor depinde de: rigurozitatea aplicării măsurilor, de reacţia cumpărătorilor mari de ţiţei rus şi de capacitatea Rusiei de a‑şi redirecţiona exporturile prin noi lanţuri.

În următoarele luni, vor fi de urmărit datele de export, nivelul discountului Urals‑Brent şi dacă marile rafinării asiatice continuă sau reduc importurile ruseşti.