Trump și Putin, o nouă discuție telefonică. Primele concluzii ale președintelui american

Președintele american Donald Trump a avut o nouă convorbire cu omologul său rus, Vladimir Putin, discuție care a avut ca temă principală Războiul din Ucraina și evoluțiile recente ale conflictului. Potrivit unui anunț oficial al Casei Albe, dialogul dintre cei doi lideri a fost ”pozitiv”.

Informația a fost transmisă de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Convorbirea telefonică are loc într-un context diplomatic sensibil, marcat de intensificarea eforturilor internaționale de a găsi soluții pentru conflictul din Ucraina și de consultări frecvente între actorii implicați.

Apelul dintre Trump și Putin survine la o zi după întâlnirea avută de liderul american cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, desfășurată la Mar-a-Lago, în Florida.

„Preşedintele Trump a încheiat o discuţie la telefon pozitivă cu preşedintele (rus Vladimir) Putin despre Ucraina”, a anunţat pe X Karoline Leavitt.

În urmă cu o zi, Kremlinul anunța că o nouă convorbire telefonică între președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmează să aibă loc „foarte curând”, informație confirmată de purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, pe fondul intensificării contactelor diplomatice la nivel înalt și al evoluțiilor de pe frontul din Ucraina.

Anunțul vine după ce, duminică, cei doi lideri au avut deja o discuție telefonică, purtată înainte ca Donald Trump să se întâlnească la Miami cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, context în care liderul de la Washington a declarat ulterior că intenționează să revină asupra dosarului ucrainean într-un nou dialog cu omologul său rus.

În același timp, Dmitri Peskov a declarat, în timpul briefingului de presă, că nu există, în prezent, planuri pentru o convorbire directă între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, subliniind că Moscova își menține neschimbată poziția privind condițiile pe care le consideră necesare pentru orice progres politic sau diplomatic în conflictul din Ucraina.

Potrivit oficialului Kremlinului, una dintre cerințele esențiale ale Federației Ruse rămâne retragerea completă a trupelor ucrainene din regiunile Donețk și Luhansk, care alcătuiesc zona Donbas, solicitare reiterată în pofida opoziției ferme exprimate de Kiev și de aliații săi occidentali.