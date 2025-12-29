Republica Moldova. Igor Dodon, fostul preşedinte pro-rus al Republicii Moldova, a venit cu o iniţiativă în Palament privind susţinerea planului de pace al lui Donald Trump pentru războiul din Ucraina.

Igor Dodon, care este acum președintele fracțiunii socialiștilor din Parlament, Igor Dodon, a anunţat că urmează să propună o rezoluție în favoarea planului de pace al preşedintelui american.

Judecând după reacţia preşedintelui Parlamentului Igor Grosu, care l-a comparat pe Dodon cu un personaj dintr- fabulă a lui Alexandru Donici, iniţiativa fruntaşului socialist nu are nicio şansă ca să treacă în legislativ.

Igor Dodon cere ca Legislativul de la Chișinău să exprime o „poziție clară” privind scenariile de încetare a războiului din Ucraina. În acest sens, propune o rezoluție de susținerea a planului de pace inițiat de Trump.

„Astăzi vin cu propunerea privind adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a unei rezoluții în sprijinul planului de pace al lui Donald Trump”, a scris Igor Dodon pe Facebook.

Tot astăzi, Dodon a precizat că se elaborează un proiect de hotărâre a Parlamentului. Fostul şef al statului că nu este sigur dacă rezoluția va fi înaintată astăzi, 29 decembrie, dar speră că va fi susținută de toți deputații.

Inițiativa pro-rusului Igor Dodon a fost criticată de spicherul Igor Grosu- Preşedintele Parlamentului a comparat-o cu „musca la arat”.

„Nu vrea să propună o rezoluție către Putin ca să înceteze să omoare oameni în Ucraina? Singura asociere - musca la arat. Figurații de doi bani. Noi suntem în așteptarea unui deznodământ care să fie pacea, ca oamenii să nu mai moară”, a comentat Igor Grosu înaintea ședinței de astăzi a Parlamentului.

Susţinător al preşedintelui Vladimir Putin, Igor Dodon evitat să condamne războiul pornit de ruşi şi a cerut ca Chişinăul să-și păstreze neutralitatea în conflictul dintre Ucraina și Federația Rusă.

Această opinie a fost împărtășită de președintele PSRM Igor Dodon încă înainte ca Putin să invadeze Ucraina. În cadrul unui live, liderul socialiștilor a explicat că există pericolul ca forțe externe să încerce să atragă Republica Moldova în acest conflict.

„De ce ar trebui să ne implicăm în toate astea? Maia Sandu ar vrea. Cred că acesta a fost adevăratul scop al promovării Maiei Sandu în administrația prezidențială de către cei care o controlează din exterior”, a declarat Igor Dodon.

În noiembrie 2025, socialistul Igor Dodon, considerat portavocea Kremlinului, a solicitat Chișinăului să întrerupă orice relație cu actuala conducere de la Kiev, în contextul scandalurilor de corupție din Ucraina.

Peste câteva zile, Igor Dodon a reacționat la mesajul președintei Maia Sandu privind sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dodon a afirmat că Maia Sandu „nu gândește independent” și că urmează „ideologia globalistă a lui Soros și clișeele propagandistice ale elitelor de la Bruxelles”.

Potrivit lui Dodon, Republica Moldova a avut mult de pierdut din cauza conflictului militar, iar poziția adoptată de autoritățile moldovenești, care susțin Ucraina în cadrul negocierilor internaționale, este „greșită”.