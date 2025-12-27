Papa Leon, despre AI: Un produs excepțional al geniului uman, cu riscuri morale majore

Papa Leon al XIV-lea a descris inteligența artificială drept una dintre cele mai remarcabile realizări ale minții umane, subliniind capacitatea extraordinară a omului de a crea tehnologii care pot transforma profund societatea, potrivit Fox News.

În același timp, Suveranul Pontif a atras atenția asupra riscurilor asociate unei autonomii necontrolate a inteligenței artificiale, avertizând că progresul tehnologic trebuie să rămână ferm ancorat în responsabilitatea și discernământul uman. Potrivit acestuia, tehnologia ar trebui să fie un instrument aflat în slujba omului, nu o forță care să se desprindă de valorile morale și de controlul etic.

Într-un document recent intitulat „Antiqua et Nova” („Vechiul și Noul”), Vaticanul abordează provocările generate de inteligența artificială, nu dintr-o perspectivă tehnică, ci filosofică. Textul subliniază modul în care progresele în domeniu ridică întrebări fundamentale despre natura inteligenței și despre responsabilitatea umană în utilizarea unor instrumente atât de puternice.

Papa Leon al XIV-lea a salutat AI drept un „produs excepțional al geniului uman”, dar a avertizat asupra riscului ca oamenii să se lase conduși de aceste tehnologii. Suveranul Pontif a atras atenția asupra efectelor negative pe care accesul instantaneu la informație le poate avea asupra tinerilor, subliniind că înțelegerea profundă și dezvoltarea morală ar putea fi afectate dacă mașinile „gândesc” în locul lor.

Nu este nevoie să fii credincios pentru a recunoaște gravitatea problemei. Geoffrey Hinton, supranumit „nașul inteligenței artificiale”, a lansat avertismente serioase: riscurile asociate AI au depășit cu mult domeniul science fiction-ului. Tot mai des, el își exprimă îngrijorarea față de posibilitatea ca mașinile să depășească oamenii în moduri care nu servesc interesului general al umanității.

Însă viteza nu echivalează cu înțelepciunea. Capacitatea de a identifica modele nu înseamnă că AI poate judeca corect. În ciuda puterii sale incredibile, inteligența artificială rămâne complet oarbă la ceea ce fac oamenii cu adevărat înțelepți.

Există o distincție clară între a cunoaște și a fi înțelept. Cunoașterea autentică nu constă doar în colectarea și organizarea datelor, ci în capacitatea de a înțelege esența lucrurilor, motivul existenței lor și scopul lor real.

Din această perspectivă, inteligența artificială de astăzi nu este „inteligentă” în sensul uman. Ea poate manipula simboluri cu o rapiditate uluitoare, dar nu poate înțelege sensul, nu poate delibera asupra binelui și nu poate decide ce merită făcut.

Adevărata amenințare a inteligenței artificiale nu constă în faptul că aceasta ar putea dobândi „conștiință” și ne-ar putea domina, ci în riscul de a ne modela singuri generații care excelează în manipularea mașinilor, dar care nu mai posedă capacitatea de a judeca corect.

Psihologul Jordan Peterson avertizează că trebuie să ne „adunăm puterile și să cultivăm înțelepciunea proporțional cu avansul tehnologic, înainte ca efectele destabilizatoare să ne depășească”.

Soluția nu este respingerea completă a inteligenței artificiale, aceasta poate fi folosită pentru proiecte inovatoare și benefice, ci reînvierea obiceiurilor mentale și morale cultivate printr-o educație riguroasă, astăzi tot mai rar întâlnită în învățământul superior.

Valoarea educației clasice este mai importantă ca niciodată:

Lectura atentă a operelor fundamentale dezvoltă capacitatea de a percepe nuanțele și contextul, aspecte pe care niciun algoritm nu le poate înlocui,

Logica și matematica întăresc raționamentul și expun erorile pe care sistemele AI le prezintă ca „adevăruri”.

Studiul istoriei, literaturii și filosofiei stimulează imaginația morală și arată că tehnologiile contemporane nu sunt perfecte,

Etica și filosofia politică ne provoacă să ne întrebăm ce înseamnă o viață bună și o societate dreaptă, judecăți pe care mașinile nu le pot lua în considerare.

Viitorii ingineri și lideri care vor face diferența nu vor fi doar cei capabili să construiască, ci și cei care se vor întreaba constant: „Trebuie să facem asta?” și „Cum putem proceda astfel încât să creștem, nu să diminuăm, binele uman?”

Reglementările sunt necesare, iar dezbaterile despre utilizarea inteligenței artificiale în război, supraveghere sau educație sunt deja în plină desfășurare. Totuși, legile singure nu pot forma cetățeni sau lideri care să analizeze critic aceste sisteme și să se asigure că tehnologia rămâne un instrument în slujba oamenilor, nu un stăpân al destinului nostru.

Formarea unei asemenea perspective este, în primul rând, o provocare culturală. Ea începe în familii și școli care prețuiesc adevărul mai mult decât confortul imediat și continuă în universități care nu renunță la gândirea independentă în favoarea mașinilor. În era inteligenței artificiale, societățile care vor prospera vor fi cele care încă știu să creeze lideri capabili să spună, la nevoie, „Nu trebuie”.

„Angajamentul de a garanta că AI susține și promovează întotdeauna valoarea supremă a demnității fiecărei ființe umane și plenitudinea vocației umane servește drept criteriu de discernământ pentru dezvoltatorii, proprietarii, operatorii și autoritățile de reglementare a inteligenței artificiale, precum și pentru utilizatorii acesteia. Acesta rămâne valabil pentru fiecare aplicație a tehnologiei la fiecare nivel de utilizare a acesteia”, se arată în documentul Vaticanului.