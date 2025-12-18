International

Demisie neașteptată în fruntea Bisericii Catolice. Vaticanul a găsit deja un înlocuitor

Sursa foto:facebook
Papa american Leon al XIV-lea a acceptat demisia canonică a arhiepiscopului New Yorkului, cardinalul Timothy Dolan, o figură marcantă a taberei conservatoare americane, informează Vaticanul. În locul său a fost numit episcopul Ronald Hicks, în vârstă de 58 de ani, puțin cunoscut publicului, din Illinois, care și-a exprimat recent sprijinul pentru migranți, într-un context tensionat legat de politicile administrației Trump privind imigrația.

Decizia luată de Papa Leon

Această numire este cea mai importantă decizie episcopală de la alegerea lui Leon al XIV-lea, în mai, și semnalează o orientare mai fermă a Bisericii Catolice față de deciziile guvernamentale americane, în special pe teme legate de drepturile omului.

Timothy Dolan, arhiepiscop al New Yorkului din 2009 și fost președinte al Conferinței Episcopale americane, a demisionat la 75 de ani, conform dreptului canonic, deși tradiția permite cardinalilor să rămână în funcție câțiva ani în plus.

vatican

Vatican. Sursa foto: pixabay

Poziția sa vizavi de avort

Dolan, cunoscut pentru opoziția sa fermă față de avort și prezența activă în spațiul public și pe rețele sociale, a încercat să combată secularizarea și scăderea numărului de credincioși.

Această demisie survine la câteva zile după înființarea unui fond de 300 de milioane de dolari destinat victimelor abuzurilor sexuale în Biserica Catolică din statul New York, care au depus plângeri – aproximativ 1.300 de persoane, potrivit presei americane.

Papa Leon al XIV-lea condamnă folosirea abuzivă a informațiilor confidențiale

Recent, papa american Leon al XIV-lea a criticat utilizarea cu rea-voință a informațiilor confidențiale împotriva Bisericii Catolice și a cerut serviciilor de informații să acționeze cu responsabilitate, respectând în același timp demnitatea umană.

„Trebuie să dăm dovadă de o vigilenţă riguroasă pentru a evita ca informaţii confidenţiale să nu fie folosite pentru a intimida, manipula, şantaja sau discredita (...)”, a afirmat reprezentantul Bisericii Catolice.

Suveranul Pontif a subliniat că aceste principii trebuie respectate și în sfera bisericească.

„Asta e valabil şi în domeniul ecleziastic. Într-adevăr, în mai multe ţări, Biserica este victima serviciilor de informaţii, care acţionează în scopuri rău-voitoare şi-i reprimă libertatea”, a adăugat el.

