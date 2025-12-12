Declarații fără precedent ale Papei. Le cere direct spionilor să respecte demnitatea umană

Papa Leon al XIV-lea a denunțat vineri folosirea cu rea-voință a informațiilor confidențiale împotriva Bisericii Catolice și a îndemnat serviciile de informații să acționeze cu vigilență și să respecte demnitatea umană.

Declarațiile Suveranului Pontif au fost făcute cu prilejul marcării unui secol de la înființarea serviciilor italiene de informații și subliniază preocupările Bisericii privind protecția drepturilor și libertăților fundamentale.

Papa Leon al XIV-lea a adresat un apel clar agenților de informații prezenți la Vatican, subliniind riscurile ca informațiile sensibile să fie folosite pentru intimidare, manipulare sau șantaj.

„Trebuie să dăm dovadă de o vigilenţă riguroasă pentru a evita ca informaţii confidenţiale să nu fie folosite pentru a intimida, manipula, şantaja sau discredita (...)”, a declarat Papa american într-o audiență la Vatican, în fața unor reprezentanți ai agenților italieni de informații.

El a accentuat că aceste principii sunt valabile și în domeniul ecleziastic.

„Asta e valabil şi în domeniul ecleziastic. Într-adevăr, în mai multe ţări, Biserica este victima serviciilor de informaţii, care acţionează în scopuri rău-voitoare şi-i reprimă libertatea”, a adăugat Suveranul Pontif.

Deși Papa nu a menționat nicio țară în mod explicit, observațiile sale vin pe fondul unor restricții impuse Bisericii Catolice în mai multe regiuni ale lumii, adesea pe baza informațiilor furnizate de serviciile de informații naționale.

Un exemplu relevant este Nicaragua, unde în ultimii ani regimul Ortega-Murillo a desfășurat o represiune extinsă împotriva instituțiilor catolice. Aceasta a inclus confiscări de proprietăți ale Bisericii și expulzarea mai multor preoți.

Astfel de situații evidențiază vulnerabilitatea organizațiilor religioase în fața unor acțiuni ale serviciilor de informații care pot restrânge libertatea religioasă și drepturile fundamentale ale credincioșilor.

În discursul său, Papa Leon al XIV-lea a subliniat importanța respectării demnității umane și a drepturilor fundamentale ale indivizilor. El a pus accent pe responsabilitatea serviciilor de informații de a stabili limite clare, chiar și în contextul puterii tehnologice crescânde, pentru a preveni abuzurile și încălcarea libertăților personale.

„Într-o perioadă marcată de puterea unor instrumente tehnologice, este necesar să stabiliţi limite, fondate pe respectarea demnităţii umane, şi să rămâneţi vigilenţi împotriva tentaţiilor la care vă expune funcţia voastră”, a afirmat Suveranul Pontif.

Apelul Papei a vizat protecția drepturilor individuale, viața privată, libertățile de conștiință și dreptul la informare.

El a insistat asupra necesității ca agenții de informații să vegheze ca măsurile de securitate națională să nu încalce aceste drepturi.

„Vegheaţi ca (...) protecţia securităţii naţionale să garanteze în permanenţă drepturile indivizilor, viaţa lor privată şi de familie, libertăţile lor de conştiinţă şi la informare şi dreptul lor la un proces echitabil”, a mai spus Papa Leon al XIV-lea.

Declarațiile Papei au fost făcute cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înființarea serviciilor de informații italiene.

Evenimentul a adus în prim-plan rolul și responsabilitățile acestor agenții, precum și impactul activităților lor asupra securității naționale și protecției drepturilor civile.

Papa a subliniat că funcția agenților de informații implică riscuri etice și juridice, dar și obligația de a respecta demnitatea umană în toate acțiunile lor.

Acest mesaj evidențiază preocuparea Bisericii Catolice față de impactul activităților de supraveghere asupra libertăților individuale.

Istoric, Biserica Catolică a fost în anumite perioade și regiuni expusă presiunilor serviciilor de informații, fie pentru motiv politic, fie pentru interes strategic.

Declarațiile Papei reflectă experiențele recente din Nicaragua, dar și situațiile similare din alte regiuni, unde instituțiile religioase au fost afectate de intervențiile guvernamentale.

Suveranul Pontif a subliniat că orice folosire abuzivă a informațiilor confidențiale pentru intimidarea sau discreditarea Bisericii și a credincioșilor trebuie prevenită prin vigilență și respectarea normelor etice.

Papa Leon al XIV-lea a făcut un apel la agenții de informații să își exercite atribuțiile în mod responsabil, stabilind limite clare care să protejeze drepturile și libertățile cetățenilor.

Într-un context global marcat de evoluția rapidă a tehnologiilor de supraveghere și comunicații, Suveranul Pontif a evidențiat necesitatea unui cadru etic solid.

El a atras atenția asupra pericolului ca puterea tehnologică să fie folosită în scopuri rău-voitoare, subliniind că misiunea serviciilor de informații trebuie să fie compatibilă cu respectarea drepturilor fundamentale.

Apelul Papei Leon al XIV-lea vine într-un moment în care relația dintre instituțiile religioase și guverne este atent monitorizată la nivel internațional.

Mesajul său poate avea implicații asupra modului în care serviciile de informații abordează chestiunile sensibile legate de organizațiile religioase și drepturile individuale.

De asemenea, observațiile Papei contribuie la consolidarea discursului internațional privind protecția drepturilor fundamentale și limitarea abuzurilor tehnologice în activitățile de supraveghere.