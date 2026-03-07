Cât costă să îți cumperi vechimea pentru pensie. Suma va crește după data de 1 iulie

Sistemul public de pensii din România devine mai costisitor pentru persoanele care vor să își completeze vechimea în muncă. De la 1 iulie, odată cu creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei, va crește automat și suma pe care românii trebuie să o plătească la CNPP dacă vor să cumpere ani de stagiu de cotizare pentru pensie. Măsura îi vizează pe cei care nu îndeplinesc condițiile minime de contributivitate și care aleg să își completeze perioada necesară pentru pensionare.

În sistemul public de pensii din România, pentru obținerea pensiei la limită de vârstă este necesar un stagiu minim de cotizare de 15 ani, în timp ce pentru pensionarea anticipată sunt necesari cel puțin 35 de ani de contribuții.

În practică, numeroase persoane descoperă abia în momentul depunerii dosarului de pensionare că nu au acumulat perioada necesară de contributivitate. Situația apare frecvent în cazul celor care au lucrat în perioade în care angajatorii nu au achitat contribuțiile către stat, iar multe dintre aceste firme nu mai există, ceea ce face imposibilă recuperarea sumelor datorate.

În aceste condiții, persoanele aflate aproape de vârsta de pensionare au două variante: fie așteaptă pensionarea la vârsta standard, pentru care este necesar un stagiu minim de 15 ani, fie aleg să cumpere vechimea lipsă direct de la casa teritorială de pensii.

În prezent, sistemul public de pensii este susținut în principal din contribuțiile plătite de salariați. Aceștia achită către stat 25% din venitul brut sub formă de contribuție la pensii, iar din această sumă 4,75% este direcționată către fondurile de pensii private obligatorii, cunoscute drept Pilonul II.

Exemplele de contribuții arată nivelul ridicat al sumelor implicate. În cazul unui salariu brut de 20.000 de lei, echivalentul a aproximativ 11.600 de lei net, contribuția lunară la pensii ajunge la 5.000 de lei. Pentru un salariu brut de 10.000 de lei, adică aproximativ 5.800 de lei net, contribuția lunară este de 2.500 de lei.

Pentru salariul minim brut actual, de 4.050 de lei, contribuția lunară pentru pensie este de 1.012,5 lei, sumă rotunjită de Casa Națională de Pensii Publice la 1.013 lei. Astfel, cumpărarea unui an de vechime costă în prezent 12.156 de lei.

Situația se va modifica însă de la 1 iulie, când salariul minim brut va crește la 4.325 de lei, echivalentul a aproximativ 2.508,5 lei net. În acest caz, contribuția lunară la sistemul public de pensii va urca la 1.081,5 lei, iar CNPP ar putea rotunji suma la 1.082 lei. Prin urmare, costul unui an de vechime cumpărat după această dată va ajunge la 12.984 de lei, adică mai mult de cinci salarii minime nete pe economie.

De la 1 ianuarie 2026, modul de calcul al vechimii folosite pentru stabilirea pensiei a fost schimbat. Noua legislație prevede că stagiul de cotizare se va calcula în funcție de numărul de zile calendaristice, nu de zilele lucrătoare, așa cum se întâmpla până acum.

Modificarea a fost introdusă deoarece angajatorii raportează în declarațiile oficiale zilele lucrătoare pentru care au plătit contribuții, în timp ce noua lege a pensiilor stabilește stagiul de cotizare raportat la zile calendaristice.

Pentru a corecta această diferență, Casa Națională de Pensii Publice a emis un ordin publicat în Monitorul Oficial, care stabilește procedura tehnică prin care zilele lucrătoare sunt transformate în zile calendaristice.

Pentru perioada aprilie 2001 – februarie 2003, suma zilelor lucrate într-o lună în condiții normale este determinată pe baza numărului de zile declarate de angajator sau angajatori, în funcție de normă și de numărul de ore lucrate zilnic.

Nu sunt incluse zilele în care persoana asigurată a beneficiat de ajutor de șomaj, indemnizație de șomaj sau alocație de sprijin. Indicatorul Z_NN_T reprezintă totalul zilelor lucrate în condiții normale înscrise în declarația nominală de asigurare.

Pentru intervalul martie 2003 – iunie 2005, calculul se face diferit. Numărul zilelor declarate de angajator este stabilit prin împărțirea totalului orelor de lucru la norma specifică locului de muncă. Programul normal poate avea valori de 8, 7 sau 6 ore și este înscris în declarația nominală de asigurare. Rezultatul este apoi raportat la numărul de zile lucrate în condiții normale.

Orele de lucru sunt definite diferit în funcție de tipul contractului. În cazul contractelor cu normă întreagă, numărul de ore este egal cu norma stabilită. Pentru contractele cu timp parțial, se ia în calcul numărul de ore prevăzut în contractul individual de muncă și declarat oficial, care poate varia între una și șapte ore pe zi.

Începând cu iulie 2005, metoda de calcul a fost simplificată. Suma zilelor lucrate într-o lună în condiții normale nu mai depinde de normă sau de numărul de ore lucrate zilnic.

Indicatorul Z_NN_T reprezintă totalul zilelor declarate de angajator în condiții normale, fără a include perioadele în care persoana a beneficiat de prestații de șomaj sau alte forme de sprijin.

În mod similar sunt calculate și alte categorii de zile relevante pentru sistemul de pensii: Z_SS_T pentru condiții speciale de muncă, Z_DD_T pentru condiții deosebite, Z_PP_T pentru prestații de asigurări sociale în condiții normale, Z_PPS_T pentru condiții speciale, Z_PPD_T pentru condiții deosebite, Z_SOM_T pentru perioadele cu indemnizație de șomaj și Z_PP_SOM_T pentru prestațiile declarate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și agențiile județene.

Ordinul stabilește și faptul că numărul de zile lucrate nu poate depăși numărul total de zile lucrătoare dintr-o lună.

Un exemplu concret arată modul în care se face conversia zilelor lucrate în zile calendaristice. Dacă un angajat a lucrat 20 de zile într-o lună care are 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, stagiul de cotizare se calculează înmulțind cele 20 de zile lucrate cu cele 30 de zile calendaristice, iar rezultatul se împarte la cele 22 de zile lucrătoare.

În acest caz, rezultatul este un stagiu de cotizare de 27,27 zile calendaristice.

Pentru angajații care au lucrat pe tot parcursul anului fără întreruperi, cu excepția concediului de odihnă, numărul de zile lucrate va coincide cu numărul zilelor calendaristice, ceea ce înseamnă un stagiu complet de cotizare pentru pensie.

În schimb, pentru persoanele care au avut contracte cu timp parțial, perioade de întrerupere sau mai multe locuri de muncă simultan, stagiul de cotizare este calculat proporțional pentru fiecare zi lucrată, fără a depăși însă numărul total de zile lucrătoare din luna sau anul respectiv.