Venituri mai mari pentru aproape trei milioane de pensionari. Măsurile pregătite de Guvern

Guvernul României pregătește un pachet de măsuri care vizează veniturile pensionarilor. Conform planului, aproximativ 2,8 milioane de români ar putea primi mai mulți bani la pensie începând din acest an. Printre schimbările anunțate se află eliminarea contribuției la sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, reluarea indexării punctului de pensie începând cu anul 2027 și acordarea unor ajutoare financiare pentru cei cu venituri mici. Costul total al acestor măsuri este estimat la 2,3 miliarde de lei.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că autoritățile pregătesc un set de măsuri menite să compenseze perioada în care punctul de pensie rămâne înghețat în anii 2025 și 2026. În acest interval, pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei continuă să achite contribuția la sănătate, însă situația se va schimba de la 1 ianuarie 2027, când indexarea va fi reluată, iar CASS va fi eliminat.

Potrivit ministrului, eliminarea contribuției și revenirea indexării ar trebui să aducă venituri mai mari pentru pensionarii aflați în zona pensiilor medii, în special pentru cei care încasează între 3.000 și 4.000 de lei.

În paralel, PSD propune acordarea unui sprijin financiar destinat pensionarilor cu venituri sub 3.000 de lei. Ajutorul va fi plătit în două tranșe, programate pentru lunile aprilie și decembrie, iar valoarea acestuia diferă în funcție de nivelul pensiei.

Astfel, pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei ar urma să primească 1.000 de lei, cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei vor beneficia de 800 de lei, iar pensionarii cu venituri între 2.000 și 3.000 de lei ar urma să primească 600 de lei. În total, aproximativ 2,8 milioane de pensionari ar putea beneficia de acest sprijin financiar, iar autoritățile estimează un cost total de 2,3 miliarde de lei. Finanțarea ar urma să fie susținută inclusiv prin majorarea salariului minim pe economie, programată pentru 1 iulie 2026.

Ministrul a mai spus că măsurile de compensare pentru energia electrică vor fi menținute, iar din luna aprilie va fi introdus un mecanism similar și pentru plata gazelor naturale.

Scopul este ca persoanele cu venituri reduse să beneficieze de sprijin pe tot parcursul anului, pentru a face față costurilor la utilități.

În ceea ce privește procesul de recalculare, oficialul a arătat că mai există aproximativ 64.000 de dosare restante aferente articolului 155. În prezent, sunt soluționate în medie circa 12.000 de dosare lunar, iar estimarea autorităților este că procesul ar putea fi finalizat în aproximativ șase luni, în funcție de complexitatea fiecărei situații.

În același timp, ministrul Muncii a respins temerile legate de sustenabilitatea sistemului public, afirmând că acesta este susținut de aproape 10 milioane de contribuabili. În calcul sunt incluse atât contribuțiile din Pilonul II, cât și cele ale românilor care au lucrat în străinătate și contribuie la sistemul de pensii.