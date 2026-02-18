Creșterea vârstei de pensionare. Măsura pregătită pentru a salva sistemul de pensii

Guvernul României pregătește creșterea vârstei de pensionare în sectoarele cu deficit de personal. Într-un interviu pentru TVR, premierul Ilie Bolojan a explicat că reforma este necesară din cauza presiunilor bugetare, a declinului demografic și a limitelor modelului economic centrat pe consum, avertizând că România „nu mai poate continua ca până acum”.

„Nu mai putem pensiona oameni în deplinătatea forței la 50 de ani”, a spus Bolojan, explicând că decizia nu este politică, ci dictată de sustenabilitatea sistemului.

„Este o necesitate pe care nu o putem evita, atât din considerente de sustenabilitate a fondului de pensii, cât și din considerente de cheltuieli bugetare, dar și din considerente legate de o economie mai sănătoasă”, a adăugat șeful Executivului.

Premierul a adăugat că ordinea publică și apărarea sunt sectoarele vizate, unde economiile nu vor veni din concedieri, ci din creșterea vârstei de pensionare.

„Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forței fizice și intelectuale la 50, 51, 52 de ani, în condițiile în care generațiile care ies la pensie sunt formate din 300–400 de mii de români, iar cele care vin să le înlocuiască sunt tot mai reduse”, a adăugat acesta.

Demografia rămâne argumentul central al reformei. Bolojan a menționat că în România s-a înregistrat anul trecut un număr de aproximativ 150 de mii de nașteri și că populația a scăzut cu 4 milioane de locuitori în ultimele trei decenii.

„Anul trecut am avut aproximativ 150 de mii de nașteri în România, ceea ce înseamnă că vom avea o problemă de suportabilitate a sistemului de pensii în anii următori”, a continuat el.

În paralel, premierul a afirmat că îmbunătățirea condițiilor economice și a serviciilor publice ar putea limita migrația și susține natalitatea. Bolojan a mai pus reforma în contextul presiunilor bugetare și al costurilor datoriei.

„Nu poți corecta deficite enorme și împrumuturi foarte mari, dobânzi de peste 10 miliarde de euro anual, decât dacă reduci cheltuielile, crești veniturile și creezi o economie mai puternică”, a arătat Bolojan.

Premierul a subliniat că ajustările nu vor aduce rezultate peste noapte și că pachetul de schimbări nu depinde de configurațiile politice.