Pensiile ar putea crește din 1 ianuarie 2027. Cum arată calculul

De la 1 ianuarie 2027, sunt șanse foarte mari ca pensiile să se majoreze, în special după eliminarea CASS. Tot atunci va fi luată în calcul și o indexare de 13%, relatează newsweek.ro.

România a intrat în anul 2026 cu mai bine de 4,5 milioane de pensionari. Pensia medie la nivel național a ajuns la 2.819 lei, ușor peste valoarea din aceeași perioadă a anului 2025, când era de 2.806 lei. În ianuarie 2026, pensia medie pentru limită de vârstă a fost de 3.118 lei. Pentru pensia de invaliditate, media s-a situat la 1.092 lei.

În cazul pensionarilor anticipați, numărul acestora este de 65.384. Pensia medie în această categorie a ajuns la 2.550 de lei, în ușoară scădere față de luna anterioară. Ieșirea mai devreme din activitate presupune, așadar, un compromis financiar.

Pentru pensiile de invaliditate sunt înregistrați 394.749 de beneficiari, cu un venit mediu de 1.091 lei în luna ianuarie. Totodată, 440.232 de persoane primesc pensie de urmaș, media fiind de 1.519 lei.

La polul opus se află pensiile de serviciu acordate în baza Legii 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor. În ianuarie, valoarea medie a pensiei speciale a fost de 25.477 lei.

Nivelul este de aproape zece ori mai mare decât pensia medie încasată de majoritatea pensionarilor din România.

Începând cu 1 ianuarie 2027, există șanse ca pensiile să crească. O primă măsură vizează eliminarea CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Practic, niciun pensionar nu ar mai urma să plătească contribuția la sănătate pentru venitul obținut din pensie.

În plus, de la aceeași dată este luată în calcul o indexare de 13%, menită să compenseze rata inflației. O astfel de majorare ar însemna, în medie, o creștere de aproximativ 400 de lei pentru pensionari.

Amintim că, potrivit datelelor oficiale publicate de Casa Națională de Pensii, România a început anul 2026 cu peste 4,5 milioane de pensionari.