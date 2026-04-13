La ce valoare a ajuns pensia medie în România în martie 2026

Pensia medie în România a fost de 2.782 lei în martie 2026, conform CNPP. Numărul total al pensionarilor a scăzut ușor.

Datele centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) arată că, în martie 2026, în România erau înregistrați 4.684.474 de pensionari. Comparativ cu luna februarie, numărul acestora a scăzut cu 3.618 persoane.

În aceeași perioadă, pensia medie la nivel național a fost de 2.782 de lei. Valoarea totală a drepturilor de pensie plătite s-a ridicat la 13,032 miliarde de lei.

Cea mai mare categorie de beneficiari este reprezentată de pensionarii care au ieșit la pensie pentru limită de vârstă. În martie 2026, aceștia numărau 3.782.225 de persoane, dintre care 2.158.318 sunt femei.

Pentru această categorie, pensia medie a fost de 3.113 lei, peste nivelul mediu general înregistrat la nivelul întregului sistem.

Din totalul pensionarilor, 522.613 persoane au lucrat în agricultură. Pentru aceștia, pensia medie a fost de 716 lei, mult sub media generală raportată la nivel național.

În martie 2026, un număr de 63.236 de persoane au beneficiat de pensie anticipată. Pentru această categorie, pensia medie a fost de 2.508 lei.

În cazul pensiilor de invaliditate, au fost înregistrați 392.458 de beneficiari, cu o pensie medie de 1.086 lei. Dintre aceștia, 45.936 de persoane sunt încadrate în gradul I de invaliditate, iar pensia medie pentru acest grup a fost de 949 lei.

Pensiile de urmaș au fost acordate unui număr de 446.463 de persoane în martie 2026. Valoarea medie a acestora a fost de 1.508 lei.

În același interval, 92 de pensionari au primit ajutor social, cuantumul mediu fiind de 540 de lei.