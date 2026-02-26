Pensionare anticipată în 2026. Reguli noi, ani câștigați și bani pierduți la retragerea înainte de termen

În contextul discuțiilor lansate de premierul Ilie Bolojan privind creșterea vârstei de pensionare, mulți români se întreabă în ce condiții se pot retrage mai devreme din câmpul muncii și ce riscuri implică acest pas. Regimul pensionării anticipate a fost modificat prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, prevederile fiind aplicabile și în 2026. Noua legislație a eliminat pensia anticipată parțială și a păstrat o singură formă de retragere înainte de vârsta standard, cu reguli mai stricte privind stagiul de cotizare.

Conform noilor reglementări, pensionarea anticipată este posibilă cu cel mult cinci ani înainte de vârsta standard. Condiția principală este realizarea stagiului complet de cotizare contributiv, stabilit la 35 de ani, la care se pot adăuga până la cinci ani suplimentari.

Spre deosebire de sistemul anterior, nu mai există pensie anticipată parțială și nici penalizarea fixă de până la 30% aplicată în trecut. Pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă atunci când beneficiarul îndeplinește condițiile legale.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, dreptul la pensionare anticipată revine persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv sau l-au depășit cu maximum cinci ani.

În calculul stagiului suplimentar pot intra perioadele de cotizare efectivă, anumite perioade asimilate și alte intervale necontributive recunoscute de lege ca vechime în muncă.

Nu sunt luate însă în considerare perioadele realizate prin contracte de asigurare socială facultativă sau retroactivă, stagiile din sisteme neintegrate sistemului public și unele perioade asimilate, precum studiile universitare, serviciul militar ori concediile pentru creșterea copilului, în funcție de cadrul legal aplicabil.

Valoarea pensiei anticipate se stabilește prin reducerea pensiei pentru limită de vârstă, în funcție de numărul lunilor de anticipare și de anii lucrați peste stagiul complet.

Diminuarea lunară variază între 0,20% și 0,40%, procentul fiind mai mic pentru persoanele care au acumulat un stagiu suplimentar mai mare. Reducerea rămâne valabilă până la atingerea vârstei standard de pensionare.

Cererea de pensionare anticipată se depune la casa teritorială de pensii de domiciliu, personal sau prin mandatar cu procură specială. Românii care locuiesc în străinătate pot depune solicitarea prin instituțiile de asigurări sociale din statul de reședință sau prin reprezentant legal.

Dosarul trebuie să includă cererea de pensionare, carnetul de muncă, actele de identitate și stare civilă, livretul militar, adeverințe privind vechimea și sporurile, precum și alte documente care atestă activitatea profesională.

Pensia anticipată se acordă de la data îndeplinirii condițiilor legale, dacă solicitarea este depusă în termen. În cazul depunerii tardive, plata începe de la data înregistrării cererii.

Sumele sunt achitate lunar, fie la domiciliul beneficiarului, fie în cont bancar sau pe card, în funcție de opțiunea aleasă.

Recent, premierul Ilie Bolojan a declarat că România se confruntă cu o problemă demografică majoră, care afectează sustenabilitatea sistemului public de pensii și capacitatea statului de a înlocui angajații care ies din activitate. În acest context, șeful Guvernului a susținut necesitatea creșterii vârstei de pensionare pentru categoriile care beneficiază de retragere anticipată.

Prim-ministrul a afirmat că una dintre prioritățile Executivului rămâne îndeplinirea angajamentelor asumate la nivel european. El a explicat că măsurile adoptate de Guvern urmăresc atingerea jaloanelor restante și menținerea celor deja îndeplinite, astfel încât acestea să nu fie redeschise în urma modificărilor legislative.

În ceea ce privește angajații din domeniile Apărare și Ordine Publică, premierul a explicat că discuțiile vizează mai multe aspecte, primul fiind majorarea vârstei de pensionare pentru persoanele care se pot retrage anticipat din activitate.

„Trebuie să creştem vârsta de pensionare. Acesta este fondul problemei. Ministerele care sunt responsabile vor veni cu propunere în acest sens, iar, aşa cum s-a întâmplat şi la magistraţi, şi în aceste zone, pentru cei care astăzi îndeplinesc vârsta de pensionare, va fi o perioadă tranzitorie şi dânşii vor putea să opteze pentru pensionarea după actuala lege, fără să fie afectaţi de noile prevederi. Pentru că, aşa cum ştiţi, prevederile noi au acţiune doar pentru viitor”, a afirmat Bolojan.