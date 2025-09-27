Fane Văncică a ajuns la alt nivel. Face reclame la vrăjitoare

Celebrul interlop Fane Văncică a postat pe o rețea de socializare un clip în care a explicat că mai nou face terapie. Dar nu orice fel de terapie, ci una cu magie neagră.

De la dat bani cu camătă și la agresiuni fizice asupra femeilor, celebrul interlop a ajuns la terapie. Nu vă imaginați că merge la psiholog, ci frecventează o altă metodă de tratare mai puțin convențională. Este vorba despre magie neagră, despre care spune că în primă fază nu a avut o părere prea bună.

”Eram cel mai viral om din țară și sunt. Problema e că am ieșit puțin din viața asta publică că viața asta te aduce numai la nenorociri. În momentul în care ești sus am impresia că lucrezi cu diavolul. Și eu vreau să scap de asta și din cauza asta în fiecare săptămână îmi ocup timpul mergând la terapie. Mi-aș dori ca toți prietenii mei care au vicii, probleme cu jocurile de noroc, cu substanțele interzise să meargă”, a mai explicat Văncică.

Acesta a explicat și cum funcționează această terapie. ”O să vedeți cele mai mari realizări. Eu merg acum la cea mai o puternică vrăjitoare de magie neagră din România. Vă rog să aveți încredere în ce vă spun. Și singurul lucru care m-a făcut să cred în această persoană este că tot ceea ce mi-a spus s-a întâmplat.

Înainte beam două pahare de vin și fugeam și mă întorceam acasă după 3-4 zile. Cu aceste descântece și această putere neimaginată a acestei persoane pe care nu am crezut-o.

Dar acum văzând calmitatea pe care o am, mi s-a schimbat până și fața, cred în ea”, a mai explicat Văncică. Acesta a devenit celebrul după ce l-a înjunghiat pe fiul lui Sile Cămătaru. Pentru această faptă, Văncică a stat după gratii 5 ani și 6 luni.