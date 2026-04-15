Vrăjitoarele Sandra Bullock și Nicole Kidman se întorc în „Practical Magic 2”. Când va fi lansarea

La aproape trei decenii de la lansarea filmului „Practical Magic”, Hollywood-ul pregătește revenirea uneia dintre cele mai iubite povești despre magie și familie. Continuarea, intitulată „Practical Magic 2”, le readuce în prim-plan pe Sandra Bullock și Nicole Kidman, care vor juca rolurile surorilor Owens, informează People.

Noua producție își propune să ducă mai departe povestea într-o manieră modernizată, păstrând însă intactă atmosfera de mister și magie, precum și temele centrale legate de familie, destin și legăturile profunde dintre personaje.

Sandra Bullock și Nicole Kidman și-au exprimat entuziasmul pentru mult așteptata continuare a filmului „Practical Magic”, oferind totodată și primele indicii despre firul narativ al noii producții.

În vârstă de 61, respectiv 58 de ani, cele două actrițe au făcut o trimitere amuzantă la celebra reclamă AMC Theatres a lui Kidman în timpul prezentării unui teaser la CinemaCon, desfășurat marți, 14 aprilie. „De ce venim aici, Nicole?”, a întrebat Bullock, iar Kidman a răspuns: „Venim în acest loc pentru magie”.

Momentul a fost întâmpinat cu aplauze, în timp ce Nicole Kidman a exclamat: „Vrăjitoarele s-au întors!”, iar Bullock a glumit relaxat: „Dacă nu-mi treceți replica, e în regulă”. În teaser, personajul interpretat de Bullock, Sally Owens, spune: „Sunt sigură că ați auzit de familia Owens. Cei din Massachusetts. Cele despre care vecinii lor șoptesc că sunt vrăjitoare.”

Continuarea narațiunii o urmărește pe Sally Owens în timp ce fiicele ei ajung la vârsta adolescenței și încep să-și descopere și să-și gestioneze propriile puteri moștenite. Între timp, Gillian Owens, interpretată de Nicole Kidman, a lăsat în urmă viața haotică și plină de aventuri, alegând o existență mai liniștită, alături de inseparabila ei pisică neagră.

Echilibrul fragil al familiei este însă tulburat odată cu apariția unui personaj misterios, interpretat de Lee Pace, care ajunge în micul oraș din New England cu o misiune enigmatică.

Nicole Kidman a precizat că locuința emblematică din poveste a fost reconstruită pentru noul film și a subliniat că personajele se confruntă atât cu ecourile trecutului, cât și cu propriile destine și legături de familie. La rândul său, Sandra Bullock a glumit pe seama situației personajului său, sugerând că Sally este din nou singură, făcând aluzie la „blestemul iubirii” care a marcat și filmul original.

În aceeași zi a apariției sale la CinemaCon, Bullock a publicat pe Instagram un clip din culisele filmărilor pentru Practical Magic 2, în care apare purtând o rochie roz cu mâneci clopot în timp ce arată spre o carafă de margarita, cu referire la memorabilă secvență „margaritas la miezul nopții” din primul film.

Distribuția continuării aduce nume noi importante în universul acestei povești despre dragoste și magie. Printre acestea se numără Joey King, care o va interpreta pe fiica personajului Sally, alături de Maisie Williams, Xolo Maridueña și Solly McLeod, completând noua generație de personaje.

În același timp, două figuri esențiale ale poveștii originale revin în rolurile care le-au consacrat: Stockard Channing și Dianne Wiest își reiau interpretările mătușilor excentrice care au crescut surorile Owens, încurajându-le să-și accepte și să-și valorifice natura lor magică.

Echipa de producție a filmului „Practical Magic 2”, coordonată de regizoarea Susanne Bier, a transmis într-un comunicat că noul capitol marchează revenirea unei povești îndrăgite de public, la mai bine de două decenii de la lansarea originalului. Aceștia au subliniat că sunt încântați să reunească familia Owens pe marele ecran alături de noua distribuție.

Filmul original „Practical Magic”, inspirat din romanul omonim publicat de Alice Hoffman, urmărește povestea surorilor Owens, două vrăjitoare aflate sub influența unui blestem care afectează bărbații de care se îndrăgostesc, în timp ce își caută propriul drum și învață să-și accepte puterile. Noua producție „Practical Magic 2” are programată lansarea în cinematografe pe 18 septembrie 2026.