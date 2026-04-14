A murit vedeta din celebrul film „Vrăjitorul din Oz”

Legenda Hollywood-ului Valerie Lee a devenit cunoscută publicului larg datorită rolului său din producția „Vrăjitorul din Oz”, unde a jucat alături de Judy Garland, film care i-a consolidat statutul în industria cinematografică, informează the-express.com.

Valerie Lee, cunoscută publicului din celebrul musical, a murit la vârsta de 94 de ani, rămânând astfel doar doi membri în viață din distribuția originală a producției din 1939. Vestea decesului a fost primită cu numeroase mesaje de omagiu din partea fanilor.

Actrița a apărut în film la doar șase ani, interpretând un personaj Munchkin, rol pentru care a rămas asociată cu producția de referință a cinematografiei. De-a lungul timpului, ea a mai fost distribuită în mai multe producții, printre care „Ye Olde Minstrels”, „Dancing Romeo”, „Doin’ Their Bit” și „Election Daze”.

După încheierea carierei sale artistice, Valerie s-a retras din lumea spectacolului și a condus o librărie în Los Angeles timp de peste 20 de ani. Ea lasă în urmă trei copii: Elise, Sharon și Larry. Decesul ei survine în contextul în care au reapărut în atenția publicului și detalii despre destinul tragic al actriței Dana Plato.

Înainte de a ajunge în distribuția celebrului film, ea se pregătise la Școala de Dans Bud Murray din Los Angeles, unde a fost selectată pentru rolul de Munchkin. Chiar și-a petrecut cea de-a șaptea aniversare pe platourile de la MGM, în Culver City, în timpul filmărilor.

Actrița își amintea cu nostalgie experiența de pe platourile „Vrăjitorul din Oz”, povestind un moment inedit în care Bert Lahr, aflat în afara costumului de Leu, a interacționat jucăuș cu echipa, așezând un copil Munchkin în brațe și oferind un mic moment comic de tip ventriloc, spre amuzamentul tuturor celor prezenți.

La debutul său cinematografic, Valerie apărea cu bucle inspirate de stilul lui Shirley Temple și într-o rochie în nuanțe de roz și lavandă. În scenele filmului, ea dansa alături de ceilalți Munchkins, în secvența în care aceștia o însoțesc pe Dorothy afară din Munchkinland.

Odată cu dispariția lui Valerie, în viață au rămas doar două dintre membrele distribuției filmului Vrăjitorul din Oz: Priscilla Montgomery Clark, în vârstă de 96 de ani, care a interpretat în tinerețe rolul unei Munchkin, și Caren Marsh Doll, ajunsă la 107 ani.

După încheierea carierei sale la Hollywood, Valerie a urmat cursurile LA City College, iar ulterior a lucrat timp de peste două decenii la Cal State Northridge, unde a administrat și a contribuit la funcționarea librăriei universității.

După anunțul dispariției sale, numeroși fani i-au adus omagii în mediul online. Pe Reddit, un utilizator a scris: „Această femeie a avut o viață trăită frumos”. Alți internauți au transmis mesaje de condoleanțe și reflecții emoționante.

„Odihnească-se în pace și condoleanțe familiei. E ciudat și totodată emoționant cum astfel de momente transformă istoria în ceva definitiv, accesibil doar prin arhive”, a comentat o persoană, lăudând totodată impactul filmului. Un alt mesaj a subliniat: „Odihnească-se în pace. Cu siguranță nu mai ești în Kansas”. În același ton, alt fan a adăugat simplu: „Noroc ție, Valerie Lee!”