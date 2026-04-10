Bruce Springsteen acuză miliardarii de indiferență față de suferința copiilor săraci

Artistul american Bruce Springsteen a lansat un atac vehement la adresa celor mai bogați oameni din Statele Unite, acuzându-i de lipsă de responsabilitate față de situația dramatică a copiilor din zonele defavorizate ale lumii, informează Fox News.

Bruce Springsteen revine în prim-plan nu cu un nou album, ci cu un discurs politic dur, care a stârnit reacții aprinse de ambele părți ale spectrului public. Artistul, ajuns la o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari și inclus în clasamentul realizat de Forbes în martie 2026 printre cei mai cunoscuți miliardari ai lumii, a lansat critici severe la adresa elitelor economice și politice din Statele Unite.

În intervenția sa, acesta i-a acuzat inclusiv pe Donald Trump și familia sa de corupție „fără precedent” în istoria țării. În fața publicului, Springsteen a susținut că cei mai bogați americani au abandonat categoriile vulnerabile la nivel global, invocând reducerea ajutorului extern drept „un factor care agravează crizele umanitare”.

De asemenea, el a avertizat că actualele politici subminează alianțe strategice precum NATO și destabilizează echilibrul internațional construit în ultimele decenii. Declarațiile nu au rămas fără ecou.

Criticii săi au reacționat prompt, subliniind contrastul dintre mesajul social al artistului și propria sa avere impresionantă. Aceștia susțin că poziția sa riscă să fie percepută ca ipocrită, având în vedere statutul său financiar.

Bruce Springsteen a lansat un nou atac dur la adresa politicii externe a Statelor Unite și a modului în care aceasta afectează imaginea țării pe plan internațional. Artistul a criticat relațiile cu aliații tradiționali, susținând că state precum Canada sau Olanda, ale căror generații au luptat alături de americani în conflicte majore, sunt acum tratate într-o manieră agresivă, sugerând chiar tendințe de expansiune teritorială.

În discursul său, cântărețul a acuzat și presiuni asupra instituțiilor culturale, despre care afirmă că sunt încurajate să evite prezentarea unor capitole incomode din istoria SUA, inclusiv realitatea brutală a sclaviei. El a făcut referire directă la administrația condusă de Donald Trump, criticând incapacitatea acesteia de a accepta adevăruri incomode.

Springsteen a mers mai departe, lansând acuzații de corupție la nivel înalt. Potrivit acestuia, în timp ce cetățenii obișnuiți se confruntă cu dificultăți economice, liderii politici și cercul lor apropiat ar beneficia de câștiguri financiare uriașe, într-un context pe care îl consideră fără precedent în istoria țării.

Artistul a subliniat și degradarea imaginii internaționale a Statelor Unite, afirmând că rolul tradițional de apărător al democrației este pus sub semnul întrebării. În opinia sa, America nu mai este percepută drept un simbol al libertății și curajului, ci ca un actor imprevizibil și lipsit de onestitate pe scena globală.

Reacțiile nu au întârziat să apară după discursul controversat al lui Bruce Springsteen, criticii lansând o serie de atacuri directe la adresa artistului. Un comentator a ironizat pozițiile sale, sugerând că muzicianul nu ar fi dispus să-și împartă averea cu cei defavorizați: „Să-l vedem cum își dă averea săracilor. Nu o va face. Este plătit doar ca să fie un influencer pentru socialiștii de stânga”.

Alții au acuzat schimbarea direcției sale artistice spre declarații politice, în detrimentul muzicii: „Oamenii cumpără bilete pentru muzică, dar acum oferă doar opinii politice. Nu am fost niciodată la concertul lui și nici nu voi merge de acum înainte”.

În același ton, un alt mesaj a pus sub semnul întrebării autenticitatea vedetelor de la Hollywood: „Ipocrizia nu este nimic nou acolo. Nu au nicio legătură cu viața americanului de rând”.

Ajuns la 76 de ani și membru al Rock & Roll Hall of Fame, Springsteen și-a construit o avere impresionantă de-a lungul unei cariere de peste cinci decenii. Artistul a vândut peste 140 de milioane de albume la nivel mondial, potrivit Forbes. Un moment-cheie în consolidarea averii sale a fost tranzacția din 2021, când și-a cedat catalogul muzical către Sony Music Entertainment pentru aproximativ 500 de milioane de dolari.

Controversele recente nu s-au limitat însă la mediul online. În timpul unui concert susținut la Minneapolis, artistul a provocat noi reacții după declarații privind imigrația și politica americană. Acesta a susținut că există imigranți reținuți în centre de detenție și deportați fără respectarea procedurilor legale, afirmând că astfel de situații se petrec în prezent. Publicația Fox News Digital a încercat să obțină un punct de vedere oficial din partea artistului, însă fără succes până la acest moment.