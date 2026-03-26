Elon Musk ar putea deveni primul „trilionar” din lume. Acțiunile companiilor spațiale cresc masiv, în asteptarea listării SpaceX

Acțiunile companiilor spațiale au crescut vertiginos în tranzacțiile din SUA, miercuri, în urma unui raport conform căruia SpaceX, compania multimiliardarului Elon Musk din domeniul tehnologiei aerospațiale, ar putea depune cererea de listare la bursă în această săptămână, anunță BBC.

Prețurile acțiunilor producătorilor de rachete Firefly Aerospace și Rocket Lab au crescut cu peste 10%, în timp ce alte firme legate de domeniul spațial au înregistrat, de asemenea, o creștere a acțiunilor.

Se așteaptă ca SpaceX să devină publică în acest an, cu o evaluare de aproximativ 1,75 trilioane de dolari (1,31 trilioane de lire sterline). Agenția de știri tehnologice The Information a relatat că firma ar putea depune cererea de listare publică inițială (IPO) în câteva zile.

SpaceX, care produce și lansează rachete, ar putea strânge peste 75 de miliarde de dolari din vânzarea de acțiuni. Aceasta ar face din aceasta cea mai mare listare la bursă din istorie.

Și alte firme din industria spațială au înregistrat o creștere a prețurilor acțiunilor miercuri, inclusiv Intuitive Machines - care a crescut cu aproape 15%, în timp ce acțiunile companiei de imagistică a Pământului Planet Labs au crescut cu peste 10%.

Producătorul de sateliți Sidus Space a câștigat aproape 19%, iar acțiunile AST SpaceMobile au crescut cu 10%.

SpaceX a fost fondată în 2002 de Musk, cel mai bogat om din lume, care conduce și alte câteva companii, inclusiv gigantul mașinilor electrice Tesla, platforma de socializare X și firma de implanturi cerebrale Neuralink.

SpaceX a devenit în ultimii ani o putere aerospațială, obținând miliarde de dolari în contracte guvernamentale americane și proiecte spațiale. Firma are și alte companii în portofoliu, cum ar fi xAI, care deține platforma de socializare X și firma de inteligență artificială (IA) Grok.

SpaceX deține, de asemenea, firma de sateliți Starlink, care oferă servicii de internet în întreaga lume.

Vânzarea de acțiuni SpaceX ar putea face din Musk primul „trilionar” din lume. În prezent, el are o avere de peste 820 de miliarde de dolari, potrivit Forbes, care urmărește averea celor mai bogați oameni din lume.

În 2025, Musk a devenit prima persoană care a atins vreodată o avere netă de peste 500 de miliarde de dolari.