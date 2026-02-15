Lansarea serviciului de internet prin satelit Starlink, autorizată de Vietnam 

Guvernul Vietnamului a autorizat lansarea serviciului de internet prin satelit Starlink, deținut de SpaceX, potrivit presei de stat, citată de Reuters.

Ministerul Științei și Tehnologiei a acordat filialei locale Starlink licența pentru furnizarea de servicii de internet prin satelit, atât fixe, cât și mobile. De asemenea, compania a primit autorizația necesară pentru utilizarea frecvențelor radio și a echipamentelor radio.

Ministerul nu a oferit un răspuns imediat la solicitările de confirmare trimise în afara programului de lucru.

Acordarea unei licențe de frecvență permite sistemului să își instaleze legal infrastructura de transmisie și recepție în Vietnam, în conformitate cu reglementările privind utilizarea frecvențelor radio și fără a afecta rețelele de radiocomunicații existente.

Decizia a fost luată înaintea vizitei liderului vietnamez To Lam în Statele Unite, programată pentru săptămâna viitoare, unde urmează să participe la reuniunea inaugurală a inițiativei „Board of Peace”, lansate de președintele american Donald Trump, care vizează abordarea conflictelor globale. Călătoria nu a fost anunțată oficial.

Anul trecut, autoritățile vietnameze au anunțat că vor permite SpaceX să opereze serviciul său de internet în regim de testare. Presa locală, citată de Reuters, arată că nu este clar când va fi lansat efectiv serviciul Starlink în Vietnam. Compania nu a oferit un comentariu imediat.

Starlink este un sistem de internet prin satelit aflat pe orbită joasă, format din 6.750 de sateliți care operează la o altitudine de aproximativ 550 de kilometri. Serviciul este disponibil în peste 125 de țări și teritorii și are circa 5 milioane de utilizatori.

După finalizarea lansării, Vietnamul va deveni a cincea țară din Asia de Sud-Est care beneficiază de internet prin satelit Starlink, după Filipine, Malaezia, Indonezia și Timorul de Est.