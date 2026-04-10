Oamenii de rând din Iran au aclamat atacurile americane. Cum trăiesc acum locuitorii din Teheran: frică, puncte de control și „scuturi umane”

O femeie din Teheran, capitala Republicii Islamice Iran, a declarat pentru The Australian că oamenii au aclamat atacurile americane, dar acum se tem că regimul ar putea deveni și mai represiv.

Femeia din Iran, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a descris ce se întâmplă cu adevărat pe teren, la Teheran, în timp ce armistițiul de două săptămâni al președintelui Donald Trump cu Iranul a început provizoriu marți.

Într-un material publicat în The Australian, autoarea anonimă detaliază exploziile nocturne, punctele de control extrem de dese și întreruperile de comunicații ca parte a vieții de zi cu zi iraniene de la începutul operațiunilor lansate de Statele Unite și Israel în februarie.

„Practic, oamenii obișnuiți au fost transformați în scuturi umane într-un vast peisaj militarizat”, a scris ea. „Un sentiment omniprezent de furie, paranoia și epuizare a pus stăpânire pe sine.”

Execuțiile publice flagrante ale protestatarilor, cu miile, de către regimul islamist iranian din ianuarie i-au determinat pe locuitori să aplaude primele zile ale atacurilor forțelor americane și israeliene, de la începerea Operațiunii „Epic Fury”, pe 28 februarie.

„Spun că au atacat reședința liderului”, a fost citată spunând fiica autorului. „Toți copiii țipau și aclamau... Chiar și profesorul nostru pocnea din degete și dansa în liniște.”

Autoarea a descris iranienii obișnuiți care sărbătoreau moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în aceeași sâmbătă, și străzile din Teheran s-au umplut de urale de „moarte dictatorului”.

„Poate pentru prima dată”, își amintește autoarea anonimă, „ne-am permis să credem că visul nostru de multă vreme începea să prindă contur.”

Însă, destul de curând, realitatea vieții de zi cu zi sub un regim amenințat, care se prăbușește și sub atacuri continue s-a schimbat. Una dintre cele mai dure realități cu care se confruntă cei aflați în Iran este oprirea internetului, care a pus capăt efectiv comunicațiilor cu lumea exterioară și a dus la o mare incertitudine din partea regimului.

„Până acum, niciunul dintre cei apropiați nouă nu a suferit vătămări fizice, dar nicio noapte nu este calmă”, a scris femeia iraniană. „Ceea ce cântărește cel mai mult nu este doar războiul în sine, ci și posibilitatea ca acesta să se încheie lăsând în urmă un regim și mai autoritar, mai represiv și mai violent.”

Potrivit autoarei, o facțiune încăpățânată de susținători ai regimului a rămas, difuzând propagandă la difuzoare în fiecare noapte pe străzile Teheranului și consolidându-și autoritatea asupra celor care susțin revoluția.

„Străzile sunt acum acoperite de puncte de control”, a scris ea. „Sub poduri și de-a lungul drumurilor principale, mișcarea este restricționată. Se formează cozi lungi de trafic. Tinerii sunt opriți, telefoanele lor fiind inspectate sub pretextul unor controale de rutină.”

După anunțul de marți al armistițiului dintre forțele americane și regimul iranian, femeia din Iran a spus că cea mai mare parte a țării sale a adormit în acea noapte într-o „stare de profundă anxietate”.

Ea a cerut un armistițiu care să nu fie „abandon”, ci pace, care să destabilizeze regimul iranian.

„Un armistițiu care stabilizează ordinea actuală, fără a răspunde cerințelor care i-au adus pe iranieni în stradă ani de zile, riscă să fie perceput nu ca pace, ci ca abandon”, a scris autoarea.

Negocierile dintre Iran și SUA sunt programate să înceapă vineri în Pakistan.

„Așteptăm și continuăm, în orice mod posibil, să insistăm ca lumina să învingă în cele din urmă acest întuneric”, a conchis ea.