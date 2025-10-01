Mai multe trupe din SUA în România, pentru operațiuni în Orientul Mijlociu

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat într-un interviu pentru Reuters că România a aprobat prezența suplimentară a trupelor americane pentru a sprijini operațiunile de realimentare în Orientul Mijlociu.

Ministrul de externe Oana Țoiu a precizat că această măsură face parte din angajamentele României față de NATO și din efortul de a sprijini operațiunile de realimentare din Orientul Mijlociu. Interviul a fost realizat de Reuters în marja Adunării Generale a ONU, unde România a fost reprezentată de Ţoiu.

Oficialul a refuzat să ofere cifre concrete privind numărul trupelor implicate, dar a menționat că decizia se aliniază practicilor obișnuite ale aliaților. Numărul trupelor americane din Europa este în prezent de aproximativ 80.000 de soldați.

România intenționează să investească peste 2,5 miliarde de euro în baza aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru a extinde capacitatea de găzduire la 10.000 de soldați români și aliați. Această investiție va facilita desfășurarea trupelor americane și sprijinul logistic pentru operațiuni în Orientul Mijlociu.

Un oficial al apărării din SUA a declarat pentru Reuters că nu pot fi discutate termene operaționale specifice, efective sau mișcări de forțe. Acesta a precizat că Statele Unite se coordonează în mod regulat cu România și alți aliați pentru protecția personalului, intereselor și forțelor lor și pentru descurajarea și apărarea colectivă NATO.

Oana Țoiu a declarat că România va înființa în cel mai scurt timp pe teritoriul său o linie de producție comună de drone defensive împreună cu Ucraina, destinată utilizării interne, dar și furnizării către state membre ale Uniunii Europene și aliaţi NATO.

Țoiu a precizat că demersul vine pe fondul schimbărilor de pe piața exporturilor de armament din Ucraina, unde autoritățile de la Kiev au redus restricțiile privind transferurile de arme folosite pe front.