Președintele rus Vladimir Putin le-a transmis deputaților din Duma de Stat aflați la final de mandat că Rusia traversează o etapă decisivă, în care se conturează „o nouă ordine mondială”. Liderul rus a susținut că țara sa nu poate fi învinsă militar, a reafirmat continuarea războiului din Ucraina și a cerut ca întărirea apărării să rămână o prioritate în bugetul pentru următorii trei ani.

Liderul de la Kremlin a afirmat că Rusia se confruntă cu o perioadă în care se formează o nouă ordine mondială și a prezentat actualul context drept unul decisiv pentru viitorul populației ruse.

„Autorităţile ruse acţionează în prezent într-o perioadă de formare a unei noi ordini mondiale. În lupta şi concurenţa acerbă se conturează o nouă ordine mondială”, a subliniat liderul de la Kremlin, menţionând că în prezent „soarta” poporului rus „este în joc” şi „aceasta nu este deloc o exagerare, ci este pur şi simplu adevărul”.

Putin a susținut că adversarii Rusiei nu ar putea învinge țara pe plan militar și că, din acest motiv, ar recurge la acțiuni teroriste împotriva populației.

„(Duşmanii) nu sunt în măsură să învingă Rusia pe câmpul de luptă, aşa că mizează pe utilizarea unor metode teroriste în mod deschis împotriva poporului nostru”, a mai declarat Putin, în condiţiile în care noua doctrină nucleară rusă, revizuită în 2024, extinde condiţiile în care Moscova ar putea recurge la arme nucleare şi precizează că o agresiune împotriva sa sprijinită de o putere nucleară sau un atac convenţional care ameninţă suveranitatea statului pot justifica un răspuns nuclear.

Președintele rus a continuat discursul printr-o afirmație despre capacitatea populației de a rezista presiunilor externe.

„Cu toate acestea, nimeni nu a reuşit vreodată să înfrângă poporul rus. Nu s-a întâmplat niciodată şi nu se va întâmpla niciodată”, a subliniat el.

Întâlnirea cu parlamentarii s-a desfășurat în Sala Sfântului Gheorghe din Marele Palat al Kremlinului. Putin a prezentat cu această ocazie bilanțul activității legislative din ultimii cinci ani, perioadă care se suprapune în mare parte cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

În discursul adresat parlamentarilor, Vladimir Putin a descris mandatul actualei Dume drept una dintre etapele decisive din istoria Rusiei și le-a mulțumit deputaților pentru sprijinirea politicilor Kremlinului.

„Ultimii cinci ani, adică perioada mandatului dumneavoastră de deputaţi, au fost dificili şi extrem de responsabili pentru ţara noastră. Aceasta este, fără nicio exagerare, una dintre etapele decisive din istoria Patriei, când miza este soarta şi viitorul poporului nostru. Şi nu este deloc o exagerare, ci este pur şi simplu realitatea, atunci când, în mijlocul luptei şi al concurenţei acerbe, se conturează o nouă ordine mondială. Doresc să vă mulţumesc pentru colaborarea eficientă – în primul rând în ceea ce priveşte consolidarea suveranităţii statului şi apărarea intereselor naţionale ale Patriei”, şi-a început Putin discursul către deputaţi.

Liderul rus a reafirmat că Moscova nu intenționează să renunțe la obiectivele urmărite în Ucraina și a elogiat sprijinul oferit de societatea rusă militarilor trimiși pe front.

„Astăzi continuăm să apărăm securitatea şi independenţa statului, adevărul şi dreptatea. Pentru Rusia, pentru patria noastră, luptă eroic participanţii la operaţiunea militară specială. Ei sunt susţinuţi de întreg poporul nostru, de întreaga societate. Ne vom atinge obiectivele şi, împreună, vom face totul pentru victorie, pentru Rusia”, a anunţat Putin în aplauzele audienţei, confirmând că nu are de gând să oprească invazia.

Președintele rus a evidențiat contribuția formațiunilor reprezentate în Duma de Stat, în condițiile în care opoziția politică reală este aproape absentă din camera inferioară a Parlamentului. Putin a enumerat Partidul Comunist al Federației Ruse, Rusia Justă, LDPR, Oameni Noi și Rusia Unită, partidul care deține majoritatea parlamentară.

„Astfel, din cele aproape 3.000 de acte legislative adoptate în aceşti ani, două treimi au beneficiat de sprijinul tuturor fracţiunilor”, a arătat Putin.

Liderul de la Kremlin a vorbit și despre voturile prin care parlamentarii au susținut anexarea celor patru regiuni ucrainene revendicate de Rusia.

Deputații au acționat, în formularea sa, „ca un front unit, adoptând legi privind reunificarea Rusiei cu cele patru regiuni istorice ale noastre: Republicile Populare Doneţk şi Luhansk, precum şi regiunile Zaporojie şi Herson. S-a asigurat integrarea acestora în cadrul unei ţări unice, care le este natală, în calitate de subiecţi cu drepturi depline ai Federaţiei”, a ţinut el să sublinieze, deşi Rusia nu deţine controlul complet asupra celor patru regiuni ucrainene anexate unilateral.

Putin a acuzat din nou statele occidentale că desfășoară o campanie împotriva Rusiei și a vorbit despre o „mașină rusofobă” care ar funcționa la capacitate maximă. Liderul rus a invocat sancțiunile impuse Moscovei și le-a mulțumit parlamentarilor pentru adoptarea măsurilor de sprijin social și a programelor de educație patriotică.

El a afirmat că educația noilor generații trebuie să se bazeze „pe tradiţii şi valori spirituale şi morale”. În același timp, Putin a indicat că întărirea capacității militare trebuie să rămână una dintre prioritățile bugetare ale Rusiei în următorii trei ani.

„Sunt convins că, şi în cadrul lucrărilor la bugetul pentru următorii trei ani, prioritatea, alături de consolidarea apărării ţării, va fi rezolvarea problemelor sociale de primă importanţă”, a spus el.

Declarația indică menținerea cheltuielilor pentru apărare la un nivel prioritar în perioada următoare, în contextul continuării războiului din Ucraina.

Vladimir Putin le-a cerut parlamentarilor care vor participa la scrutinul din septembrie să folosească perioada electorală pentru a discuta cu alegătorii și pentru a colecta solicitările populației.

„În septembrie vor avea loc alegerile pentru cea de-a noua legislatură a Dumei de Stat. Mulţi dintre dumneavoastră veţi participa la acestea, veţi organiza întâlniri cu concetăţenii şi cu colectivele de muncă. Vă rog să folosiţi această perioadă preelectorală cât mai chibzuit şi productiv posibil, să colectaţi propuneri şi cereri ale oamenilor, pentru a le pune apoi în practică în activitatea deputaţilor. Fundamentul acesteia se află tocmai acolo, în circumscripţiile electorale, într-o legătură solidă de feedback între puterea de stat şi imensa, diversă şi autentică societate rusă. Trebuie să-i ascultăm vocea şi să o urmăm întotdeauna”, le-a transmis Putin politicienilor, în condiţiile în care mulţi analişti sunt de părere că nemulţumirile din societatea rusă şi frica de război au crescut de când Ucraina atacă în inima teritoriului rus.

Alegerile pentru Duma de Stat sunt programate oficial pentru 20 septembrie 2026, însă votul va fi organizat pe parcursul a trei zile, între 18 și 20 septembrie. Toate cele 450 de mandate din camera inferioară a Parlamentului rus vor fi puse în joc. Jumătate dintre deputați, respectiv 225, vor fi aleși în circumscripții uninominale, iar ceilalți 225 pe liste de partid, prin reprezentare proporțională.

Scrutinul va fi primul organizat pentru Duma de Stat după declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022.