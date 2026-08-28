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Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după ce ar fi avut o relație cu o enoriașă căsătorită. Ce interdicții a primit

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Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după ce ar fi avut o relație cu o enoriașă căsătorită. Ce interdicții a primitPreot. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Un preot din localitatea Poienești, județul Vaslui, a fost scos din rândul clerului de Episcopia Hușilor, după ce ar fi avut o relație cu o enoriașă căsătorită și ar fi devenit tatăl gemenilor acesteia. Decizia a fost luată la 24 august 2026, în urma unei anchete interne, potrivit Episcopiei Hușilor.

Preotul Florin Crețu a slujit timp de aproximativ 20 de ani în comunitatea din Poienești. Recent, acesta a solicitat retragerea din activitatea clericală, după ce a recunoscut că este tatăl celor doi copii ai enoriașei.

Episcopia Hușilor a deschis o anchetă internă

Cazul a ajuns în atenția Episcopiei Hușilor după revenirea în țară a soțului femeii, care lucrase o perioadă îndelungată în străinătate. În urma discuțiilor din familie, bărbatul ar fi aflat despre relația dintre soția sa și preot.

Situația a devenit cunoscută în comunitatea locală și a ajuns ulterior în atenția reprezentanților Episcopiei Hușilor. Instituția bisericească a demarat o anchetă internă, iar preotul și-a depus cererea de retragere din activitatea clericală.

Preotul nu mai poate oficia slujbe

Retragerea din rândul clerului a venit și cu mai multe interdicții. Florin Crețu nu mai poate săvârși slujbe religioase și nu mai are dreptul să poarte ținută clericală. De asemenea, acesta nu mai poate intra în Sfântul Altar pentru a se împărtăși, revenind la statutul de laic.

Episcopia Hușilor urmează să numească un nou paroh pentru comunitatea din Poienești.

„Imediat a fost declanșată o anchetă internă în urma căreia preotul Crețu Florin a depus cerere de retragere din activitatea clericală. Drept urmare, a fost destituit începând cu data de 24 august. Destituirea are ca efect interzicerea săvârșirii oricărei slujbe religioase, interzicerea purtării ținutei clericale și a împărtășirii în Sfântul Altar, acesta redevenind laic. În cel mai scurt timp, va fi numit un nou paroh al acestei comunități”, a anunțat Episcopia Hușilor, potrivit Vremea Nouă.

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