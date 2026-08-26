Lucrările complexe de restaurare derulate la Biserica „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului au scos la iveală detalii istorice surprinzătoare. În timpul intervențiilor menite să protejeze monumentul istoric împotriva umezelii, constructorii și specialiștii au descoperit vechi sisteme de drenare a apei, proiectate și realizate în urmă cu aproximativ trei secole, conform Mediafax.

În prezent, pe șantierul unuia dintre cele mai importante simboluri ale Brașovului se lucrează intens atât în interior, cât și la exterior. Proiectul include restaurarea picturilor murale, modernizarea instalațiilor electrice, dar și refacerea tencuielilor exterioare degradate de trecerea timpului.

O atenție deosebită este acordată zonei de sud a ansamblului bisericesc, unde se efectuează săpături arheologice amănunțite pe spațiul cuprins între paraclisul de sud și altar. Una dintre marile provocări tehnice cu care se confruntă echipa de restauratori este combaterea umidității din zidărie, cauzată de infiltrațiile masive identificate în structura de piatră și cărămidă.

Pentru a opri apa să urce în ziduri, în jurul lăcașului de cult au fost demarate săpături și lucrări speciale de izolare. Tocmai în cadrul acestor intervenții au fost identificate canalele și sistemele istorice de drenaj.

„În această etapă au fost curățate zonele în care am constatat infiltrații importante de apă. În urma intervențiilor, am descoperit drenurile construite de-a lungul timpului pentru protejarea zidurilor bisericii, unele dintre ele având chiar și aproximativ 300 de ani”, a declarat preotul Valentin Moșoiu.

Experții analizați pe șantier urmează să evalueze starea drenurilor descoperite pentru a stabili care dintre ele își mai păstrează funcționalitatea și pot fi integrate în noul sistem de protecție a clădirii. Paralel cu cercetarea istorică, pe șantier se aplică proceduri moderne de restaurare.

În jurul bisericii se realizează operațiuni de injectare a unor substanțe chimice speciale care au rolul de a bloca ascensiunea capilară a apei în zidărie. Tencuiala veche, grav afectată de umezeală și exfoliată, a fost deja decopertată complet și va fi înlocuită cu materiale speciale, compatibile cu normele de restaurare a monumentelor istorice.

Echipele de muncitori lucrează și la recondiționarea tâmplăriei de la ferestrele turnului mare, ale turnurilor mici și ale turnului cu ceas. După ce pe fiecare turn vor fi instalate paratrăsnete noi, schelele vor fi demontate treptat pentru a permite continuarea lucrărilor la nivelul finisajelor exterioare.

Lucrările majore de consolidare și restaurare ale Bisericii „Sfântul Nicolae” au fost demarate la data de 1 august 2025. Proiectul urmărește consolidarea structurală a monumentului, salvarea și restaurarea picturilor interioare, refacerea finisajelor, modernizarea tuturor rețelelor de utilități și punerea în valoare a întregului ansamblu, inclusiv a celor două paraclise, „Buna Vestire” și „Înălțarea Domnului”.

Investiția are o valoare totală de 24.776.325,57 lei și beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Regiunea Centru 2021–2027. Întregul proiect se va desfășura pe parcursul mai multor ani, având perioada oficială de implementare cuprinsă între 16 iulie 2025 și 15 decembrie 2028.