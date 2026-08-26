Febra Dunării secate a lovit Bulgaria. Ce caută oamenii

Scăderea nivelului Dunării a creat o oportunitate neobișnuită pentru pasionații de istorie și arheologie din Bulgaria. Pe porțiunile de mal rămase descoperite în apropierea orașului Ruse au ieșit la suprafață mai multe fosile de mamut, iar Muzeul Regional de Istorie din Ruse a organizat o acțiune specială pentru identificarea și documentarea acestora, potrivit Le Figaro.

Peste 30 de persoane, adulți și copii, au participat la inițiativa muzeului. Voluntarii au cercetat zonele de pe malul bulgăresc al Dunării, unde nivelul neobișnuit de scăzut al apei a permis accesul la suprafețe care, în mod normal, sunt acoperite.

Potrivit agenției AFP, primele rămășițe de mamut au fost observate în luna iulie. Descoperirile au atras rapid atenția localnicilor, iar muzeul a început să primească numeroase sesizări din partea oamenilor care găseau fragmente de oase sau alte obiecte neobișnuite.

„Aș spune că nu există niciun alt loc de-a lungul Dunării care să fi adus atâtea descoperiri”, a explicat Krassimir Kirov, curator al muzeului.

În timpul cercetării organizate pentru voluntari, una dintre primele descoperiri a fost un dinte de mamifer. Piesa a fost fotografiată și înregistrată, după care a fost introdusă într-o pungă sigilată pentru a fi analizată ulterior de specialiști.

Kirov a explicat că numărul mare de apeluri primite după apariția rămășițelor de mamut a determinat muzeul să transforme interesul public într-o activitate organizată.

„Așa că am decis să organizăm acest studiu pentru a-i învăța pe oameni cum să recunoască diferite descoperiri și pentru a le oferi sfaturi de siguranță”, a declarat el pentru AFP.

Participanții au fost instruiți să înainteze în linie și să ridice mâna atunci când observă ceva interesant, astfel încât întregul grup să se poată opri și să verifice descoperirea.

O regulă importantă a fost aceea de a nu atinge obiectele metalice găsite pe teren. Acestea ar putea reprezenta muniție sau chiar explozibili, motiv pentru care orice astfel de obiect trebuie lăsat pe loc și semnalat autorităților.

Pentru participanți, cercetarea în Dunăre a fost însă mai mult decât o simplă activitate în aer liber.

„Este o ocazie foarte rară să te simți atât de aproape de istorie”, a declarat psihologul Ekaterina Yordanova. Ea a remarcat și contrastul dintre îngrijorarea provocată de nivelul scăzut al Dunării și șansa oferită de acesta de a face descoperiri neobișnuite.