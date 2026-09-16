Polițiștii au descoperit trei arme letale și peste 900 de elemente de muniție într-o locuință din localitatea Letea, județul Tulcea, în urma unei percheziții desfășurate miercuri. Armele și muniția erau deținute ilegal de un bărbat în vârstă de 41 de ani.

Percheziția a fost făcută de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu polițiștii de frontieră, în cadrul unei anchete care vizează încălcarea regimului armelor și munițiilor și posibile fapte de braconaj cinegetic.

Locuința verificată se află în Letea, comuna C.A. Rosetti, în județul Tulcea. Operațiunea a avut loc miercuri, iar în urma verificărilor anchetatorii au identificat mai multe arme și o cantitate semnificativă de muniție.

Potrivit polițiștilor, în imobil au fost găsite trei arme letale, de tip pușcă, precum și peste 900 de elemente de muniție letală.

Toate bunurile descoperite au fost ridicate de anchetatori și urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care armele și muniția au ajuns în posesia bărbatului și pentru documentarea eventualelor activități desfășurate cu acestea.

În cauză sunt investigate infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, dar și braconajul cinegetic.

Deținerea unei arme letale presupune respectarea unor condiții prevăzute de legislația privind regimul armelor și munițiilor. În cazul de față, anchetatorii susțin că cele trei puști și muniția aferentă erau deținute ilegal.

Bunurile găsite în timpul percheziției au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor. Ridicarea acestora permite efectuarea verificărilor necesare pentru stabilirea provenienței și a modului în care au fost deținute.

Ancheta urmează să stabilească și dacă armele au fost folosite în activități de vânătoare ilegală, aspect care face obiectul cercetărilor privind braconajul cinegetic.

Deocamdată, informațiile comunicate de autorități nu indică faptul că bărbatul ar fi fost reținut sau că ar fi fost dispuse alte măsuri preventive împotriva acestuia.

Polițiștii din cadrul structurilor specializate continuă verificările pentru documentarea faptelor și stabilirea întregii situații juridice.

Descoperirea celor trei puști și a celor peste 900 de elemente de muniție reprezintă principalul rezultat al percheziției efectuate în localitatea Letea. Armele și muniția rămân în custodia anchetatorilor până la finalizarea verificărilor.