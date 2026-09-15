Economie

O nouă fabrică de muniție NATO la Sadu, cu investiție americană

O nouă fabrică de muniție NATO la Sadu, cu investiție americanăSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Contractul pentru o nouă fabrică de producție a muniției a fost semnat marți, la Târgu Jiu, între reprezentanții Unității Militare Sadu și compania americană US Ballistic. Fabrica va produce muniție NATO de 155 mm, iar investiția este estimată la 25 de milioane de dolari în următorii cinci ani.

Proiectul prevede angajarea a 150 de persoane în primii doi ani, cu o creștere etapizată a numărului de angajați în următorii patru ani. Contractul include și investiții în infrastructură, reparații ale magaziilor, drumuri și utilități, care vor rămâne în proprietatea UM Sadu.

Investiții și transfer de tehnologie la UM Sadu

Potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, transferul de tehnologie va rămâne în România.

Contractul prevede, de asemenea, plata unei chirii de 20 de milioane de euro către UM Sadu în următorii 10 ani, cu plata primului an în avans.

Radu Miruță a precizat că, în prezent, uzina înregistra pierderi de 500.000 de euro pe an numai pentru cheltuielile cu paza, în timp ce zona ajunsese într-o stare de degradare.

Muniție NATO de 155 mm produsă la Sadu

„Compania americană USBL va produce aici muniția NATO de 155 mm, un salt imens de tehnologie și de ambiție pentru UM Sadu”, a declarat ministrul interimar al Apărării.

Potrivit acestuia, proiectul a fost început în perioada în care se afla la Ministerul Economiei și a fost continuat ulterior de Irineu Darău.

„Sadu revine acolo unde îi este locul: în industria de apărare a României”, a mai declarat Radu Miruță.

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