Uzina Mecanică Sadu din județul Gorj dispune în prezent de două linii moderne pentru producția de muniție compatibilă cu standardele NATO, iar una dintre acestea se află încă în dezvoltare. Unitatea s-a confruntat cu probleme financiare și întârzieri salariale, susține ministrul Apărării, Radu Miruță.

Radu Miruță a explicat că liniile existente la Sadu sunt destinate producției de muniție de calibru mic și mediu

„Eu am fost acolo ca ministru al economiei. Aveau salarii întârziate, aveau sume foarte mari de bani primite pentru nucleu, adică primești bani să cam stai. Aveau copaci efectiv crescuți. Acolo s-a făcut nu doar igienizare. S-a făcut curățenie, s-au eliberat hale și astăzi avem două linii moderne care produc muniție NATO”, a declarat Miruță.

Una dintre halele platformei este implicată într-un proiect cu compania americană US Ballistics.

Investiția vizează halele de pe platforma Sadu II, unde au fost anunțate negocieri pentru închirierea spațiilor. Contractul ar urma să aducă uzinei venituri importante, iar compania americană ar fi achitat deja suma în avans.

„Compania americană vine într-o altă hală, care până acum era cu copaci în ea (…). Uzina mecanică plătea 500.000 de euro pentru pază. Acum primește 1.400.000 de euro în avans din partea acestei companii”, a declarat Miruță, care a mai adăugat că cea de-a doua uzină este în curs de funcționare.

Ministrul a argumentat că plata în avans reprezintă un semnal privind intenția companiei de a derula proiectul la Sadu.

„Conform logicii, nimeni nu prea dă bani în avans pe ceva ce n-are de gând să facă, că își pierde bani și angajați”, a declarat Miruță.

Uzina Mecanică Sadu, din județul Gorj, este filială a companiei ROMARM și a fost inclusă în programul SAFE, destinat consolidării capacităților europene de producție în domeniul apărării.

Dezvoltarea capacităților de producție pentru muniție și echipamente militare a devenit o prioritate în contextul creșterii necesarului de înzestrare al forțelor armate și al proiectelor europene din industria de apărare.

Pe lângă Uzina Mecanică Sadu, România are alte 15 fabrici și uzine care fac parte din ROMARM. Printre acestea se află Fabrica Defence Vehicles de la Petrești, unde sunt produse camioane și vehicule destinate Ministerului Apărării Naționale, dar și Uzina Mecanică Cugir, specializată în producția de muniție, tunuri de bord și mitraliere compatibile cu standardele NATO.

În paralel, mai multe proiecte din industria românească de apărare se află în dezvoltare. La Sibiu, compania turcă Otokar a finalizat în 2026 achiziția pachetului majoritar al Automecanica Mediaș, cu obiectivul de a produce în serie vehiculele blindate ușoare tactice 4×4 COBRA II. Livrările către Forțele Terestre Române au început în luna iulie.

La Brașov, compania germană Rheinmetall participă la un proiect estimat la peste 500 de milioane de euro. Investiția urmărește dezvoltarea producției de pulberi și propulsoare la Fabrica de Pulberi de la Victoria, pentru a crește capacitatea de producție destinată României și pieței europene.

Un alt proiect vizează amenajarea unui centru de excelență, H-ACE Europe, la Petrești. Acolo este prevăzută producția de obuziere autopropulsate K-9 Thunder.