Mii de pelerini s-au adunat în apropiere de Atena pentru sărbătoarea Sfântului Fanurie, considerat în tradiția ortodoxă ocrotitorul celor care caută ceva pierdut sau își doresc să regăsească un lucru important în viața lor, potrivit Associated Press.

Credincioșii au adus la biserică prăjituri cu portocale, numite fanouropita, care au fost binecuvântate de preoți și apoi împărțite participanților.

În noaptea de miercuri spre joi, mii de oameni au ajuns la Biserica Sfântului Fanurie din Ilion, la aproximativ 10 kilometri nord-vest de Atena.

Unii s-au rugat pentru obiecte pierdute, alții pentru împăcarea cu o persoană dragă, pentru curaj sau pentru rezolvarea unor probleme personale. Sărbătoarea Sfântului Fanurie, marcată anual pe 27 august, este una dintre tradițiile religioase păstrate cu putere în Grecia și Cipru.

Pentru credincioși, pierderea nu înseamnă doar un obiect dispărut. Poate fi vorba despre o relație, o oportunitate, liniștea sufletească sau chiar despre curajul necesar pentru a trece printr-o perioadă dificilă.

Maria Chanioti, în vârstă de 66 de ani, participă la slujbele dedicate Sfântului Fanurie încă din tinerețe. Ea a pregătit prăjitura tradițională în bucătăria familiei, în apropierea bisericii, folosind suc proaspăt de portocale și puțină nucșoară.

„Oamenii merg la el pentru ajutor atunci când au durere în suflet. Dar Sfântul Fanurie este generos. Îi ajută pe oameni”, a declarat femeia pentru Associated Press.

Dorinețele adresate sfântului sunt, de regulă, păstrate în secret. Potrivit tradiției, credincioșii nu își spun întotdeauna nici măcar familiei pentru ce se roagă.

Maria Chanioti a povestit că a auzit de-a lungul timpului rugăciuni pentru venirea pe lume a unui nepot, pentru rezultate bune la școală sau pentru rezolvarea unor probleme familiale.

„Lucrurile importante în viață sunt iubirea, înțelegerea, optimismul și să fii liber de tristețe. Asta este mai important decât banii”, a spus ea.

Numele Fanurie este asociat cu ideea de „cel care dezvăluie” sau „cel care arată”. În tradiția populară ortodoxă grecească, Sfântul Fanurie este cunoscut drept protectorul celor care caută lucruri pierdute.

Este, de asemenea, ocrotitorul orașului principal de pe insula Rodos, locul unde, în urmă cu mai bine de 500 de ani, a fost descoperită o icoană care îl înfățișa suferind ca martir creștin.

Sărbătorile în cinstea lui au loc în special în Grecia și Cipru. În tradiția ortodoxă, sfinții sunt considerați modele de credință și curaj, dar și mijlocitori spirituali pentru diferite probleme ale vieții cotidiene.

De exemplu, Sfântul Nicolae este asociat în mod tradițional cu protecția marinarilor și pescarilor, iar Sfânta Parascheva este invocată, în anumite tradiții, pentru probleme legate de vedere.

Elementul central al sărbătorii este fanouropita, o prăjitură cu aromă de portocale. Fiecare familie poate avea propria rețetă, iar preoții binecuvântează prăjiturile aduse de credincioși.

La Biserica Sfântului Fanurie, rețeta recomandată include făină, scorțișoară, ulei vegetal, zahăr, suc de portocale, apă, coajă de lămâie, stafide și nuci.

Ingredientele sunt amestecate, iar prăjitura se coace la aproximativ 170-180 de grade Celsius timp de circa 45 de minute. După răcire, poate fi presărată cu zahăr pudră și tăiată în pătrate.

Potrivit tradiției locale, prăjitura este împărțită cu ceilalți participanți după ce este binecuvântată. Gestul are o componentă religioasă și comunitară, iar împărțirea alimentelor face parte din ritualul sărbătorii.

Părintele Nikolaos Vlavianos, care a binecuvântat prăjiturile credincioșilor, spune că a auzit de-a lungul anilor cele mai diverse motive pentru care oamenii se roagă.

Printre acestea se numără probleme de sănătate, dificultăți financiare, falimentul, problemele de parcare sau chiar perioadele slabe ale echipelor de fotbal preferate.

Totuși, preotul consideră că sensul spiritual al sărbătorii este mai profund decât simpla îndeplinire a unei dorințe.

„Dacă cineva s-ar ruga să câștige la loterie, acest lucru nu ar avea niciun beneficiu spiritual”, a explicat el.

Părintele Nikolaos Vlavianos a vorbit și despre ceea ce numește „momente de revelație”, fie ele obișnuite sau extraordinare. Potrivit acestuia, astfel de experiențe sunt uneori explicate rațional sau considerate simple coincidențe, însă pot avea o semnificație personală pentru cei care le trăiesc.

„Adevărata întrebare este ce experiență vom avea. Cât de deschiși și receptivi suntem să trăim un miracol, să profităm de o oportunitate pentru a ne apropia puțin mai mult de Hristos”, a spus preotul.

Sărbătoarea Sfântului Fanurie adună anual mii de oameni cu probleme și speranțe foarte diferite. Pentru unii este vorba despre găsirea unui obiect pierdut, pentru alții despre depășirea unei perioade dificile sau despre dorința de a primi un răspuns într-un moment important.

Prăjitura cu portocale, rugăciunea și împărțirea alimentelor transformă aceste dorințe personale într-un ritual comunitar care continuă să fie păstrat în Grecia, la peste cinci secole de la descoperirea icoanei Sfântului Fanurie.